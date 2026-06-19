Tim Summer Hits 2026 dal 21 al 24 giugno a Roma: cantanti e programma

A Piazza del Popolo 4 serate e oltre 80 artisti sul palco, conducono Carlo Conti e Andrea Delogu

Roma si prepara a diventare il palcoscenico dell’estate. Da domenica 21 a mercoledì 24 giugno, Piazza del Popolo ospiterà TIM Summer Hits2026, il grande evento gratuito che porterà nel cuore della Capitale gli artisti, le canzoni e le emozioni che accompagneranno la stagione estiva.

A guidare le serate saranno ancora una volta Carlo Conti e Andrea Delogu, protagonisti di uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico. Sul palco si alterneranno più di 80 artisti, pronti a regalare performance, successi e momenti speciali in una cornice unica, trasformando Roma nel centro della grande musica dal vivo.

Per quattro giorni consecutivi la città accoglierà alcuni tra i nomi più amati della scena italiana, tra novità, hit del momento e brani che stanno conquistando radio e classifiche, in una festa aperta a tutti. Appuntamento domenica 21, lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 giugno.

Tutti i cantanti sul palco

Gli artisti protagonisti di TIM Summer Hits 2026 saranno:

Achille Lauro, Aiello, Alex Britti, Angelica Bove, Anna Tatangelo, Annalisa, Arisa, Baby K, Bambole di Pezza, Benji & Fede, Chiello, Clara, Clementino, Cristiano Malgioglio, Delia, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Elena D’Elia, Elettra Lamborghini, Emis Killa, Emma, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Ernia, Fabrizio Moro, Fedez, Frah Quintale, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Fulminacci, Gaia, Gio Evan, Giusy Ferreri, Il Tre, Irama, J-Ax, LDA & AKA 7even, Leo Gassmann, Levante, Lorenzo Stalvetti, Ludwig e Il Pagante, Malika Ayane, Mara Sattei, Marco Masini, Mari Froes, Maria Antonietta & Colombre, Merk & Kremont, Michele Bravi, Myss Keta, Mr. Rain, Nayt, Negramaro, Nicolò Filippucci, Noemi, Orietta Berti con Il Rosso e IAEM, Paola Iezzi, Paola Turci, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Rkomi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sangiovanni, Sarah Toscano, Sayf, Serena Brancale, SKT, The Bausa, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tormento, Tredici Pietro, Trigno, Welo.

Nel corso delle quattro serate sono previste, inoltre, incursioni da parte di Federico Basso e Cristiano Militello.

Dove vederlo in tv

Le emozioni vissute in Piazza del Popolo raggiungeranno poi il pubblico con la messa in onda delle serate su Rai1: appuntamento in prima serata venerdì 17, martedì 21, venerdì 24 e venerdì 31 luglio, per culminare venerdì 7 agosto con “Tim Summer Hits the Best Of”, uno speciale che raccoglierà i momenti più coinvolgenti, le performance più amate e tutta l’energia del live. L’evento sarà trasmesso contemporaneamente anche su Rai Radio2, con collegamenti, contenuti esclusivi e interviste dal backstage affidati a Nicol Angelozzi, e sarà disponibile on demand su RaiPlay.

Firmato da Direzione Intrattenimento Prime Time, TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends TV, in collaborazione con Roma Capitale e con il sostegno dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale guidato da Alessandro Onorato.

Per il quinto anno consecutivo, TIM è title sponsor di TIM Summer Hits, una partecipazione che prenderà forma in un racconto crossmediale coinvolgendo TV, radio, digital e spazi urbani. TIM sarà protagonista nell’anteprima televisiva e sul palco con momenti di intrattenimento a cura del TIM AI Data Lab. I canali social racconteranno l’atmosfera del backstage e le emozioni del pubblico durante queste lunghe giornate di musica live e divertimento. Tra le novità di quest’anno saranno proposti momenti di incontro con il pubblico dalla mattina nel TIM Summer Hits Village a piazza del Popolo, in cui tutti potranno ‘scaldare’ la voce prima del live e creare momenti di connessione con la propria musica preferita.

Il programma giorno per giorno

Questo il programma giorno per giorno dell’evento:

21 giugno

Aiello

Annalisa

Arisa

Bambole di Pezza

Cristiano Malgioglio

Ditonellapiaga

Eddie Brock

Emma

Frah Quintale

Fulminacci

Il Tre

Lorenzo Salvetti

Maria Antonietta & Colombre

Michele Bravi

Rkomi

Tormento

22 giugno

Achille Lauro

Elena D’Elia

Elettra Lamborghini

Emis Killa

Enrico Nigiotti

Ernia

Fred De Palma

J-Ax

Lda & Aka 7even

Mara Sattei

Marco Masini

Negramaro

Nicolò Filippucci

Noemi

Raf

Rocco Hunt

Sarah Toscano

Sayf

The Bausa

23 giugno

Clara

Clementino

Delia

Emma

Fabrizio Moro

Francesca Michielin

Levante

Malika Ayane

Mari Froes

Merk & Kremont

Mr.Rain

Nayt

Pinguini Tattici Nucleari

Samurai Jay

Sangiovanni

Serena Brancale

The Kolors

Tommaso Paradiso

Tredici Pietro

24 giugno