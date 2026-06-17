Eros Ramazzotti, in 42mila a Roma: il tributo dell’Olimpico

Eros Ramazzotti incanta il pubblico di Roma allo stadio Olimpico, in un concerto che arriva nel cuore dell’avvio dell’estate romana e della stagione dei live nella capitale. È andato in scena ieri sera il concerto di Eros Ramazzotti allo Stadio Olimpico di Roma, dove ha conquistato 42.000 spettatori in una data sold out. Tra i momenti più intensi della serata, il ricordo del padre sulle note di “Un’emozione per sempre”, che ha commosso l’artista e il pubblico presente.

Dopo il sold out di Napoli e la data di Milano, anche Roma ha accolto con entusiasmo il ritorno negli stadi di Eros. Dall’inizio alla fine del concerto, migliaia di persone hanno cantato ogni brano della scaletta, trasformando lo show in una grande festa collettiva.

Due ore ininterrotte di spettacolo hanno accompagnato gli spettatori in un viaggio musicale che ha attraversato i successi senza tempo di Eros Ramazzotti, canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana, fino ai brani tratti dall’ultimo album “Una Storia Importante / Una Historia Importante”.

Ad accompagnare Eros sul palco una band formata da Luca Scarpa alla direzione musicale e alle tastiere insieme a Christian Rigano, Brian Frasier Moore alla batteria, Paolo Costa al basso, Giorgio Secco e Antonio Cirigliano alle chitarre, Ramon Montagner alle percussioni, Marco Scipione ai sassofoni, Alessandro Lopane alla chitarra e ai cori, Monica Hill, Zoe Ranno e Sara Deop ai cori.

Il tour proseguirà il 20 giugno a Messina allo Stadio Franco Scoglio, il 23 giugno a Bari allo Stadio San Nicola e si concluderà il 27 giugno a Torino all’Allianz Stadium.