Cremonini, i momenti più belli della notte al Circo Massimo

Sessantacinquemila spettatori, ospiti d’eccezione e un annuncio importante. Cesare Cremonini ha infiammato il Circo Massimo nella prima delle due date romane del ‘CREMONINI LIVE26’. Tra i momenti più applauditi della serata il duetto con Elisa sulle note di ‘Aurore boreali’, l’abbraccio con Luca Carboni su ‘San Luca’ e la sorpresa finale con Jovanotti, salito sul palco per cantare ‘Mondo’ e ‘L’ombelico del mondo’. In scaletta 27 brani che hanno ripercorso tutta la carriera del cantautore bolognese, tra grandi classici e successi più recenti.

Ma a catturare l’attenzione è stato soprattutto l’annuncio sul futuro. Cremonini ha spiegato che, dopo cinque concerti nelle grandi aree, sospenderà i live negli stadi per dedicarsi a una nuova fase artistica. Entro fine anno uscirà infatti un nuovo album, definito dallo stesso artista un lavoro di rottura, con sonorità rock e influenze che richiamano Lou Reed e David Bowie. Il prossimo tour dovrebbe partire da Londra e svilupparsi in spazi più raccolti e diversi dagli stadi che hanno segnato gli ultimi anni della sua carriera.