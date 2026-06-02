Musica, dal 5 al 7 giugno torna il Festival “iArt Ustica”

I Art Ustica, dal 5 al 7 giugno il Festival d’arte multidisciplinare che valorizza mare e patrimonio culturale dell’isola, protagonisti Antonio Dimartino, Roy Paci & Aretuska, accompagnati dalla partecipazione speciale di Pau (Negrita).

Tre serate con musica sotto le stelle, arte che prende vita, persone che diventano parte dello spettacolo, un’isola che si trasforma in esperienza. Torna da venerdì 5 a domenica 7 giugno “iArt Ustica”, il Festival artistico multidisciplinare, che punta a valorizzare il mare e il patrimonio naturale e culturale, attraverso l’arte contemporanea, la musica e tanto altro ancora, dell’isola di Ustica (Palermo), da sempre definita la “perla del Tirreno”. Il progetto è sostenuto dal Pnrr M1c3 – Intervento 2.1 Attrattività dei borghi storici “Ustum Cultural Programme”.

“Sarà un’esperienza immersiva che intreccia arte, territorio e comunità, celebrando l’isola come luogo d’incontro tra linguaggi creativi e identità locali – dice Lucenzo Tambuzzo, direttore artistico e generale di ‘Ustum Cultural Programme’- Attraverso laboratori, concerti e cammini artistici, iArt Ustica rigenera i luoghi e rafforza i legami, valorizzando il patrimonio naturale e umano dell’isola in chiave contemporanea. Il prossimo weekend avremo a Ustica una serie di eventi, a partire dalla inaugurazione del Museo multimediale immersivo permanente, che utilizza i nuovi linguaggi della video arte digitale per celebrare anima e corpo di questa meravigliosa isola. Al contempo prende vita la sezione musica del festival iART, che propone, anche quest’anno, un palcoscenico con grandi protagonisti della scena musicale nazionale”, conclude Tambuzzo.

Si comincia venerdì pomeriggio (5 giugno, ore 18) con Fabio Ingrassia, artista che realizzerà un’opera attraverso l’utilizzo di materiali di recupero, come bottiglie, sabbia ed elementi naturali. Il suo lavoro si sviluppa attorno alla capacità di trasformare oggetti quotidiani in elementi artistici, generando nuove forme e nuovi significati. Un richiamo alla riflessione sul rapporto tra ambiente, consumo e creatività, restituendo valore a ciò che viene di solito scartato. A seguire, l’inaugurazione del Museo multimediale immersivo dedicato alla storia dell’isola di Ustica, alla natura e ai suoi paesaggi, a Palazzo Maria Anna Notarbartolo di Sciara, già municipio vecchio, in piazza Capitano Vito Longo.

Alle 21 esibizione di Alessio Bondì, cantautore palermitano, tra le voci più interessanti della nuova scena italiana. A seguire: concerto di sul Antonio Dimartino, autore e interprete tra i più conosciuti del panorama italiano contemporaneo, con un live capace di mescolare poesia, intensità e sonorità che restano dentro. Un concerto da vivere fronte mare in una notte speciale fatta di musica e atmosfera mediterranea.

Sabato 6 giugno, alle 18, l’artista Marco Fato guiderà un laboratorio fotografico e creativo che coinvolgerà cittadini e visitatori nella realizzazione di un collage collettivo. Alle 21: esibizione musicale di Cico Messina. A seguire, protagonisti saranno Roy Paci & Aretuska, accompagnati dalla partecipazione speciale di Pau (voce dei Negrita).

Domenica sera, alle 22, nella piazzetta di Ustica, dj set di Miss Pia, che guiderà il pubblico in un viaggio musicale capace di mantenere viva l’energia dei primi due giorni.

Tutti gli spettacoli saranno con ingresso gratuito

“Ustica si conferma cuore pulsante della creatività e custode della memoria del Mediterraneo – dice il sindaco Salvatore Militello –. Nel prossimo weekend la nostra isola diventa il palcoscenico naturale di un festival multidisciplinare straordinario, capace di far dialogare l’arte contemporanea con l’incomparabile bellezza del nostro mare e del nostro patrimonio culturale. Siamo orgogliosi di ospitare artisti del calibro di Antonio Dimartino, Roy Paci & Aretuska e l’ospite speciale Pau dei Negrita. La loro energia e la loro musica – aggiunge il sindaco – sapranno amplificare la magia della nostra terra, regalando a residenti e visitatori un’esperienza indimenticabile. Ci sarà anche un momento storico per la nostra comunità, l’inaugurazione del nuovo Museo multimediale immersivo dedicato alla storia di Ustica. Grazie alle tecnologie più avanzate – spiega Militello – questo spazio non sarà solo un luogo di conservazione, ma un viaggio emozionante nel tempo per riscoprire e valorizzare le nostre radici profonde. Ustica non è solo natura incontaminata, è cultura, identità, futuro”, conclude.

“Con ‘I Art Ustica’ celebriamo l’unione profonda tra la tutela del nostro mare e la forza della cultura, aprendo una stagione storica per la nostra isola – dice Davide Bruno, direttore Area marina protetta -. L’evento farà da ideale vigilia ai festeggiamenti ufficiali per il 40° anniversario dell’AMP, in programma dal 18 al 20 giugno con l’arrivo della nave scuola della Marina militare ‘Palinuro’. L’inaugurazione del Museo multimediale immersivo – aggiunge – permetterà di raccontare la storia, la natura e i paesaggi di Ustica con un linguaggio moderno e accessibile, mettendo sempre in evidenza anche sostenibilità e arte con l’opera di Fabio Ingrassia, creata con sabbia, bottiglie e materiali di recupero, a dimostrazione di come la creatività possa dare nuova vita agli scarti. Un monito potente sul legame tra uomo, consumi e tutela ambientale. Tre giorni che non saranno solo intrattenimento, ma un invito a riflettere sul nostro impatto sul pianeta. Festeggiare 40 anni della prima area marina protetta d’Italia – conclude Bruno -significa guardare avanti, usando l’arte per ispirare una nuova coscienza ecologica”.

Progetto “Ustum Cultural Programme” finanziato dal PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici” – CUP E24H22000130006. Tutti gli spettacoli saranno con ingresso gratuito.

Il programma

5 giugno

Ore 18 : l’artista Fabio Ingrassia realizzerà un’opera attraverso l’utilizzo di materiali di recupero, come bottiglie, sabbia ed elementi naturali. Il suo lavoro si sviluppa attorno alla capacità di trasformare oggetti quotidiani in elementi artistici, generando nuove forme e nuovi significati. L’intervento diventa così un momento di riflessione sul rapporto tra ambiente, consumo e creatività, restituendo valore a ciò che viene normalmente scartato.

: l’artista Fabio Ingrassia realizzerà un’opera attraverso l’utilizzo di materiali di recupero, come bottiglie, sabbia ed elementi naturali. Il suo lavoro si sviluppa attorno alla capacità di trasformare oggetti quotidiani in elementi artistici, generando nuove forme e nuovi significati. L’intervento diventa così un momento di riflessione sul rapporto tra ambiente, consumo e creatività, restituendo valore a ciò che viene normalmente scartato. Ore 19 : inaugurazione del Museo multimediale immersivo dedicato alla storia dell’isola di Ustica, alla natura e ai suoi paesaggi, a Palazzo Maria Anna Notarbartolo di Sciara già Municipio Vecchio, in piazza Capitano Vito Longo.

: inaugurazione del Museo multimediale immersivo dedicato alla storia dell’isola di Ustica, alla natura e ai suoi paesaggi, a Palazzo Maria Anna Notarbartolo di Sciara già Municipio Vecchio, in piazza Capitano Vito Longo. Ore 21 : esibizione di Alessio Bondì, cantautore palermitano, tra le voci più interessanti della nuova scena italiana. La sua musica affonda le radici nella tradizione mediterranea, intrecciando lingua siciliana, sonorità acustiche e influenze contemporanee. Il suo percorso artistico si distingue per una forte identità, capace di coniugare ricerca e immediatezza, restituendo un immaginario intimo e profondamente legato al territorio.

: esibizione di Alessio Bondì, cantautore palermitano, tra le voci più interessanti della nuova scena italiana. La sua musica affonda le radici nella tradizione mediterranea, intrecciando lingua siciliana, sonorità acustiche e influenze contemporanee. Il suo percorso artistico si distingue per una forte identità, capace di coniugare ricerca e immediatezza, restituendo un immaginario intimo e profondamente legato al territorio. Ore 22: concerto di sul Antonio Dimartino, autore e interprete tra i più riconosciuti del panorama italiano contemporaneo. Il suo lavoro si caratterizza per una scrittura raffinata, capace di unire profondità poetica e accessibilità. Negli ultimi anni ha consolidato la sua presenza nella scena musicale nazionale, partecipando a importanti progetti artistici e raggiungendo un pubblico sempre più ampio, anche grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo.

In apertura e chiusura della serata in programma DJ set Miss Pia, che accompagnerà il pubblico con una selezione musicale.

6 giugno

Ore 18 : l’artista Marco Fato guiderà un laboratorio fotografico e creativo che coinvolgerà cittadini e visitatori nella realizzazione di un collage collettivo.

: l’artista Marco Fato guiderà un laboratorio fotografico e creativo che coinvolgerà cittadini e visitatori nella realizzazione di un collage collettivo. Ore 21: esibizione musicale di Cico Messina. Il suo lavoro intreccia l’identità siciliana con suoni provenienti dal jazz, dal funk e dalla world music, costruendo paesaggi sonori che parlano di appartenenza, memoria e trasformazione. A seguire, protagonisti saranno Roy Paci & Aretuska, accompagnati dalla partecipazione speciale di Pau (voce dei Negrita). Roy Paci è uno dei musicisti italiani più riconosciuti a livello internazionale, trombettista, compositore e produttore capace di attraversare generi e culture con un linguaggio personale e immediato. Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti di fama mondiale, portando la sua musica sui palchi dei principali festival internazionali. Il progetto Aretuska rappresenta una sintesi perfetta tra ska, reggae, jazz e sonorità mediterranee, dando vita a concerti ad alta intensità emotiva e partecipativa. La presenza di Pau, voce storica dei Negrita, aggiunge ulteriore forza al live, creando un incontro tra mondi musicali diversi ma profondamente compatibili. Al termine Miss Pia accompagnerà il pubblico con il suo dj set, creando un flusso musicale continuo tra apertura e chiusura della serata. Inoltre, è prevista la partecipazione della banda musicale di Ustica, che accompagnerà Roy Paci in una speciale esibizione con l’esecuzione assieme di tre brani.

7 giugno