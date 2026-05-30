Vasco Rossi accende i social: a maggio 7 milioni di interazioni. A Rimini stasera la data zero del tour

Secondo l’analisi realizzata da SocialCom insieme alla piattaforma SocialData, Vasco Rossi è oggi l’artista in tour con il sentiment più positivo d’Italia. Venerdì sera allo Stadio Romeo Neri di Rimini si è tenuto il soundcheck di fronte ai membri del Blasco Fan Club, stasera sabato 30 maggio la data zero del tour 2026 del Komandante che poi toccherà Ferrara. Olbia, Bari, Ancona e Udine. Lo studio è stato condotto elaborando contenuti pubblici provenienti da social network, siti di informazione, blog, forum e piattaforme video attraverso monitoraggio di social e web listening, machine learning e natural language processing, e ha consentito di misurare volumi di conversazione e dinamiche di engagement, restituendo una fotografia molto chiara sia in termini quantitativi che qualitativi del posizionamento del Blasco sulla Rete.

90% di reazioni positive nei commenti

5 mila post pubblicati nel periodo 1-27 maggio hanno generato 7 milioni di interazioni (click, commenti, condivisioni) con il 90% di reazioni positive che raccontano apprezzamento (42%) amore (19%), gioia (13%), stima (17%), con meno del 10% riservato alle critiche. Una presenza digitale, quella di Vasco, molto solida su Facebook (61%) ma che continua a crescere, anche su Instagram (18%) e TikTok (13%) YT (7%) Vevo (1%). Sempre secondo la ricerca i contenuti virali riguardano il tour, la costruzione del palco, le prove musicali. Ma anche l’attesa con le immagini condivise dai fan. Perfino il servizio del TG5 diventa materiale da record sulla rete.