Morto Sonny Rollins, il sassofonista leggenda del jazz aveva 95 anni

(LaPresse/Ap) E’ morto Sonny Rollins. Il leggendario sassofonista, leggenda del jazz, è morto all’età di 95 anni. Il suo portavoce ha confermato la sua scomparsa nella sua casa di Woodstock, New York. Rollins, tenore noto per il suo suono audace e la sua costante sperimentazione, era una figura venerata nel jazz, celebrato per le sue capacità di improvvisazione e per la sua influenza, al pari di grandi come John Coltrane e Charlie Parker. Nonostante il successo, si prendeva spesso delle pause per esplorare nuovi stili, considerandosi sempre “un’opera in continua evoluzione”. Rollins ha vinto numerosi Grammy Awards e ha continuato a esibirsi fino agli 80 anni, quando problemi di salute lo hanno costretto al ritiro. Lascia un’eredità di innovazione e ispirazione. La portavoce di Rollins non ha specificato la causa della morte, ma ha detto che negli ultimi due anni era rimasto per lo più confinato in casa a causa di vari problemi di salute.

Il sassofonista tenore jazz americano Sonny Rollins prima del concerto al Lucerna di Praga nell’ambito del festival Strings of Autumn il 30 ottobre 2012. Foto/Katerina Sulova (CTK via AP Images)

Sonny Rollins, la carriera

Dai suoi esordi da adolescente al suo lavoro solista più misurato e alla sperimentazione con il free jazz, Sonny Rollins era venerato per la sua abilità nell’improvvisazione. Era uno degli ultimi grandi dell’era del bebop ancora in vita e, insieme a John Coltrane e Charlie Parker, uno dei sassofonisti più influenti del suo tempo.

I fan del rock hanno potuto apprezzare la sua musica nell’album dei Rolling Stones del 1981 “Tattoo You”, che presenta il malinconico assolo di sassofono di Rollins nella ballata “Waiting on a Friend”, ideato dopo aver visto ballare Mick Jagger.

Nonostante il suo successo duraturo, Rollins non è mai stato del tutto soddisfatto della sua arte, prendendosi occasionalmente lunghe pause dall’attività musicale e adottando costantemente nuovi stili eclettici.

Si definiva sempre “un lavoro in corso”, dicendo di non essere uno di quegli artisti che si accontentano di un unico modo di suonare.

Sebbene i suoi primi lavori bebop fossero i più apprezzati dai fan, Rollins definiva addirittura “straziante” ascoltare i difetti delle sue vecchie registrazioni. “Non mi considero un musicista che ha imparato tutto ciò che vorrebbe imparare”, ha dichiarato all’Associated Press nel 2007.

In tournéè fino a 80 anni e la malattia

Negli anni ’90 e 2000, Rollins ha pubblicato una serie di album acclamati dalla critica. Ha mantenuto un rigoroso regime di pratica e ha continuato a fare tournée fino agli ottant’anni. La fibrosi polmonare, un ispessimento e un danneggiamento dei polmoni, lo avrebbe alla fine costretto al ritiro. Ha tenuto il suo ultimo concerto nel 2012 e ha smesso del tutto di suonare nel 2014.

Sebbene gli mancasse l’adorazione del pubblico, gli mancava ancora di più il fatto di suonare. “Ho tenuto un paio di concerti all’inizio, all’aperto nel pomeriggio”, ha dichiarato al New York Times nel 2020. “Ho potuto guardare il cielo e ho sentito una comunicazione; ho sentito di far parte di qualcosa. Non della folla. Di qualcosa di più grande”.

Il suo album del 2001 “This is What I Do” gli è valso un Grammy per il miglior album strumentale jazz. Ha vinto di nuovo nel 2006 per il miglior assolo strumentale jazz con “Why Was I Born?”, tratta dall’album “Without a Song: The 9/11 Concert”, una registrazione dal vivo di un’esibizione a Boston appena quattro giorni dopo gli attacchi dell’11 settembre. Rollins, che era stato evacuato dal suo appartamento a pochi isolati da Ground Zero, aveva portato avanti il concerto su insistenza di sua moglie e manager, Lucille, morta nel 2004.

Sonny Rollins, uno dei sassofonisti più celebri al mondo, si esibisce dal vivo al Central Park Summerstage di New York City il 6 agosto 2008. © David Atlas / MediaPunch /IPX

Gli inizi, i problemi di droga e il carcere

Rollins aveva avuto la sua prima grande occasione alla fine dell’adolescenza, quando era stato invitato a unirsi alla band di Thelonious Monk. Ben presto si ritrovò a suonare con Miles Davis e Bud Powell, che lo introdussero al mondo della registrazione prima ancora che finisse il liceo.

Ma come molti musicisti jazz tra la fine degli anni ’40 e l’inizio degli anni ’50, la stella nascente di Rollins rischiò di spegnersi quando, all’età di 19 anni, cadde nella dipendenza dall’eroina. Man mano che la sua dipendenza peggiorava, Rollins scontò due periodi di detenzione – 10 mesi nel 1950 e tre mesi nel 1953 – e alla fine si ritrovò a vivere per strada a Chicago. Nel 1954, Rollins si ricoverò in un ospedale di Lexington, nel Kentucky, per sottoporsi a un trattamento di disintossicazione. Una volta smesso con la droga, visse un risveglio spirituale. “Ho iniziato ad avere una visione più profonda del senso della vita”, ha raccontato all’AP nel 2007. “Da quel momento in poi la mia coscienza si è risvegliata.”

Dopo essere stato dimesso, tornò a Chicago e entrò a far parte del quintetto di Max Roach e Clifford Brown. Nel 1956 registrò un album da solista, “Saxophone Colossus”. Il suo sound essenziale e hard bop lo ha consacrato come uno dei migliori sassofonisti jazz e è rimasto uno dei suoi lavori più influenti. Nei due anni successivi Rollins passò a un trio senza pianoforte in altri tre album fondamentali: “Way Out West”, “A Night at the Village Vanguard” e “Freedom Suite”.

Poi, all’apice della sua popolarità, Rollins si ritirò in isolamento, trascorrendo i due anni successivi a esercitarsi da solo in una nicchia solitaria sopra l’East River, sulla passerella del Williamsburg Bridge.

“La cosa di cui vado più fiero nella mia carriera è il fatto di essere riuscito a guardare oltre la popolarità e tutto il resto”, disse all’AP nel 2007, “e a fare ciò che il mio io interiore mi diceva di fare”.

Quando Rollins decise di tornare sulla scena nel 1961, abbracciò il nuovo sound, una mossa che divise i suoi fan. A metà degli anni ’60, Rollins ha fatto numerose tournée in Europa, alternando approcci più tradizionali e d’avanguardia. Ha contribuito con brani originali alla colonna sonora di “Alfie”, il film britannico del 1966 che ha reso Michael Caine una star.

È stato durante un viaggio in Giappone che Rollins ha scoperto il buddismo zen, il che ha dato il via a un altro lungo periodo sabbatico che sarebbe durato fino ai primi anni ’70.

Quando decise di tornare a registrare nel 1972, era ormai considerato una leggenda e ottenne il riconoscimento del grande pubblico. Quell’anno gli fu concessa una borsa di studio Guggenheim e l’anno successivo fu inserito nella Downbeat Hall of Fame. Apparve al “Tonight Show” e iniziò a suonare nelle sale da concerto invece che nei nightclub.

La famiglia

Theodore Walter Rollins, questo il suo vero nome, nacque in una famiglia di musicisti ad Harlem il 7 settembre 1930. Suo padre, un sottufficiale della marina, suonava il clarinetto, sua sorella suonava il pianoforte e suo fratello maggiore era un violinista.

Quando aveva otto anni, i suoi genitori insistettero affinché studiasse pianoforte, ma, come lui stesso ricordava, “non mi prese”. Preferiva invece stare all’aperto a giocare a baseball. Ma all’età di 11 anni, Rollins si appassionò al sassofono e convinse i genitori a comprargliene uno: un sassofono contralto. Aveva difficoltà a permettersi le lezioni e fu in gran parte autodidatta, ma Rollins divenne rapidamente una star, passando al sassofono tenore e suonando nei club di notte. Lascia molte registrazioni inedite e ha detto che non aveva intenzione di lasciare istruzioni su cosa farne. “Dopo che avrò lasciato questo pianeta non avrò più voce in capitolo su ciò che accadrà, quindi non mi preoccupo di questo”, ha dichiarato al New York Times nel 2020. “E, cavolo, mi tormento per la mia musica; non dovrò più tormentarmi per questo. Grazie a Dio.”



