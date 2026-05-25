Lazza, ‘Re Mida’ album da record: per 377 settimane nella Top 100 Fimi

Nuovo record per Lazza. Il suo album ‘Re Mida’ registra un risultato significativo nel panorama discografico italiano: con 377 settimane di permanenza nella Top 100 Album FIMI/NIQ, il progetto risulta oggi l’unico album a mantenere una presenza stabile in classifica per un periodo così lungo.

Secondo lavoro in studio dell’artista, pubblicato nel 2019 per Island Records e certificato 5 volte Disco di Platino, ‘Re Mida’ ha consolidato negli anni numeri costanti, attraversando diverse generazioni di pubblico e confermando una longevità rara all’interno del mercato italiano. Quello delle 377 settimane senza mai uscire dalla Top 100 FIMI/NIQ è un dato senza precedenti: numeri che ridefiniscono il concetto di long run, certificando l’impressionante capacità del progetto di rimanere centrale nel tempo.

A questo traguardo si aggiunge la nuova certificazione ottenuta oggi: il brano Buio Davanti, incluso nell’album ‘LOCURA’, conquista il doppio Disco di Platino, portando il palmarès di Lazza a quota 1 Disco di Diamante, 109 Platini e 47 Dischi d’Oro.

Chi è Lazza

Pseudonimo di Jacopo Lazzarini, Lazza è un rapper e produttore milanese che ha mosso i primi passi nella musica studiando pianoforte al Conservatorio meneghino Giuseppe Verdi e partecipando a contest di freestyle sin da giovanissimo. Dopo alcune collaborazioni, esordisce il 14 aprile 2017 esce ‘Zzala‘, il suo primo album. Nel 2023 arriva al pubblico mainstream calcando il palco di Sanremo e conquistando il secondo posto con ‘Cenere‘. Nel 2019 pubblica l’album, ancora in classifica oggi, ‘Re Mida’. Poi arrivano altri album importanti come ‘Sirio’ (2022) e soprattutto il progetto ‘Locura’ (2024), con un tour in cui Lazza per la prima volta si esibisce allo stadio di San Siro, nella sua Milano. Ultima uscita, una collaborazione con Tiziano Ferro per i 25 anni di ‘Xdono’: a festeggiare il compleanno, una nuova versione del brano dell’artista di Latina, pubblicata il 15 maggio, integrata con una strofa a firma Lazza.