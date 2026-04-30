Levante, ha preso il via da Padova il tour dei club

Ha preso il via mercoledì sera da Padova il Dell’Amore Club Tour 2026 di Levante, segnando il tanto atteso ritorno live dopo la partecipazione all’ultima edizione del Festival di Sanremo e a due anni di distanza dall’ultimo tour. Una data zero intensa, vissuta a stretto contatto con il pubblico, e che ha tracciato le coordinate di quello che sarà il nuovo spettacolo dal vivo, che continuerà sui palchi dei principali club italiani fino al 19 maggio a Milano. Potenza, forza, grande carisma e molto pathos, uniti a canzoni in grado di far danzare su gioie e dolori: questi sono gli elementi distintivi del live di Levante. “Dell’Amore Tour è un’occasione importante in cui ho la possibilità di ritrovarmi nei luoghi a cui ho consegnato moltissimi dei ricordi più belli della mia carriera. Un ritorno alla forza che soltanto i club mi hanno regalato, in cui le persone, libere da ogni costrizione (se non, forse, quella di una moltitudine appiccicata) esprimono con voce e corpo la gioia dell’esperire la musica dal vivo. – afferma la cantautrice – Porto gli amici delle mie parole a una festa in cui si balla e si piange, raccontando il fallimento senza paure. La band è quasi la stessa di sempre, a volte le vite fanno giri diversi e poi si ritrovano. Sono felice di fare questo nuovo viaggio con i vecchi e nuovi compagni. Inizia la danza.”

Le date del Dell’Amore Club Tour 2026

Giovedì 29 aprile 2026 | Padova – Gran Teatro Geox – DATA ZERO

Lunedì 4 maggio 2026 | Firenze – Teatro Cartiere Carrara

Mercoledì 6 maggio 2026 | Roma – Atlantico – SOLD OUT

Giovedì 7 maggio 2026 | Napoli – Casa della musica

Lunedì 11 maggio 2026 | Venaria Reale (TO) – Teatro Concordia – SOLD OUT

Giovedì 14 maggio 2026 | Bologna – Estragon – SOLD OUT

Martedì 19 maggio 2026 | Milano – Alcatraz – SOLD OUT

Levante ambassador del Roma Pride 2026

Il 20 giugno Levante sarà anche ambassador del Roma Pride 2026 insieme a Francesca Michielin e Margherita Vicario. Dopo il tour nei club, Levante porterà la sua musica anche sui palchi estivi: dal 3 luglio sarà protagonista delle principali rassegne musicali e arene italiane, con una nuova serie di appuntamenti live a cielo aperto che la vedranno tornare dal vivo anche a Roma e Milano dopo i sold out registrati nei club.