Laura Pausini stupisce fan e stampa con un minishow per il nuovo album ‘Io canto 2’

E’ una Laura Pausini pigliatutto quella che si è presentata in un locale milanese per presentare il suo nuovo album ‘Io canto 2‘, in uscita venerdì per Warner Music Italy, in cui l’interprete di Solarolo, a vent’anni dal primo ‘Io canto’, omaggia con 21 cover grandi cantanti e autori della musica italiana, da Mina a Lucio Dalla, passando per Gino Paoli, Ornella Vanoni e Marco Mengoni, con un paio di incursioni nella musica internazionale, con rifacimenti di Madonna (‘La Isla Bonita’) e Tribalistas (‘Jà sei inamorar’). Ma l’artista romagnola sarà protagonista in questo mese anche alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina e del Festival di Sanremo. La serata doveva essere una conferenza stampa con le domande di Gianluca Gazzoli, uno dei co-conduttori del prossimo Sanremo, nel quale la cantante romagnola affiancherà Carlo Conti. E invece, alla presenza di un gruppetto di suoi estasiati tifosi del fan club, si è trasformato a sorpresa in un un minishow dal vivo, preceduto da un karaoke dei fan guidato da Gazzoli. Poi si alza un sipario in fondo alla sala e su un piccolo palco appare lei, tutta in nero: pantaloni sberluccicanti, giacca smanicata e guanti lunghi, accompagnata dalla band. Il piccolo club esplode e Laura attacca ‘Io canto’. C’è spazio tra una canzone e l’altra per le domande di Gazzoli.

E a 20 giorni da Sanremo è inevitabile parlare di Festival: “Sono 15 anni che mi chiedono di presentare il Festival e ho sempre detto di no. Ma Carlo Conti è un uomo molto speciale, che mi ha trasmesso una calma e una tranquillità che prima non avevo mai sentito. Poi negli anni ho avuto modo di conoscere il mondo della conduzione. Carlo mi ha chiamata, ci siamo incontrati in hotel di Roma e mi ha tranquillizzata. Sono tornata a casa e ho chiamato Pippo Baudo. Mi ha detto ‘non ci devi pensare, ti ho già detto che sei pronta quindi vai’”, le sue parole. Tra i brani eseguiti c’è anche ‘La mia storia tra le dita’, cover di Gianluca Grignani, che non era stata apprezzata dal suo autore. Polemica seguita negli ultimi giorni da quella scatenata sui social dai fan di Marco Mengoni, che avevano criticato la versione in francese di ‘Due Vite’. “Sono forte sul palco ma non fuori e le polemiche dell’ultimo periodo mi hanno colpita. Con Grignani pare che sia un incontro di boxe. Ora ci si aspetta uno scontro a Sanremo: è assurdo. Io canto le sue canzoni perché sono sempre stata sua fan”, spiega Pausini, che sulla vicenda dei fan di Mengoni chiarisce: “Recentemente è uscito il singolo e per fortuna Mengoni lo ha amato molto”.

Si torna alla musica e Laura prima fa struggere la platea con ‘Quanno chiove’ di Pino Daniele, poi regala una versione da leonessa di ‘Non sono una signora’ di Loredana Berté, con altre due canzoni contenute in ‘Io canto 2’. A due giorni dalla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi a Milano, i Giochi sono l’altro tema caldo. “Noi cantanti siamo simili agli sportivi, conosciamo il significato di studiare e avere disciplina. Sono emozionata di conoscere questo mondo e poter cantare per loro. Aspetto con un’ansia buona questo momento”, dice la cantante, che aggiunge: “So di essere una privilegiata italiana che può partecipare all’apertura dei Giochi e ringrazio chi mi ha invitata. Farò una cosa mai fatta prima e spero di farla bene”. Poi alla domanda di un fan che le chiede se abbia paura in vista del ‘Io Canto/Yo Canto World Tour 2026/2027’, al via il 27 marzo a Pamplona, in Spagna, e in arrivo in autunno in Italia, risponde senza esitazioni: “Io sul palco non ho mai paura”. C’è spazio anche per ‘Ritorno ad amare’ dell’amico Biagio Antonacci, con Laura che dal minipalco scende in platea per cantare tra il pubblico e abbracciare i suoi fan, ai quali ha scaldato i cuori con una grande regalo in una fredda e piovosa sera milanese.