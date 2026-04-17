Vallanzaska, il nuovo singolo ‘L’Ultima’ celebra i 35 anni di carriera

I Vallanzaska iniziano i festeggiamenti del 35esimo anno di attività con la pubblicazione del singolo ‘L’Ultima’, che anticipa l’uscita (prevista dopo l’estate) di un nuovo EP. La band milanese, inoltre, partirà per un tour dedicato a questa sua lunga storia e le prime date sono previste per sabato 25 aprile al Salice di Legnano (MI) nel pomeriggio e, in serata, a Partigian* In Ogni Quartiere a Milano (manifestazione a cui il gruppo partecipa dal 2009 e che, quest’anno, si svolgerà al Parco Alessandrini).

In occasione di queste date i Vallanzaska suoneranno anche il nuovo singolo, ‘L’ultima’, di cui raccontano l’origine così: “Quando si finisce un concerto rimane sempre in testa la canzone che si è sentita per ultima, viene canticchiata fino a quando non si va a dormire, e a volte è proprio quella che non ci farà prendere sonno. Abbiamo voluto celebrare quel pezzo, che il più delle volte non è opera di chi si esibisce ma è il coro del pubblico che richiede a gran voce un altro brano, un ulteriore bis, l’ultima canzone, e lo fa cantando un motivo senza autori, di paternità incerta ma che tutti conosciamo: ‘Se non fate l’ultima noi non ce ne andiamo…’. Una notte, in albergo dopo un concerto, questo motivo popolare è risuonato nelle nostre orecchie a lungo e, per dargli sfogo, abbiamo capito che sarebbe stato necessario dargli una struttura”. I Vallanzaska partendo da questo concetto hanno realizzato una canzone vera e propria, creando un inedito il cui ritornello è già noto a tutti, anche a chi non l’ha ancora ascoltato.

Altre date dal vivo in cui si potranno ascoltare sia questo nuovo brano sia i classici del repertorio della band sono previste il 22 maggio alla 21ma edizione del festival Martignano All Ska (Martignano – TN) e, durante l’estate, in vari festival in giro per l’Italia. Tutte le tappe del tour saranno comunicate sui canali ufficiali della band e del booking Maninalto!.

Chi sono i Vallanzaska

I Vallanzaska, formatisi a Milano nel 1991, hanno pubblicato 12 album e partecipato a varie compilation. Alcune delle loro canzoni, come ‘Cheope’, ‘Spaghetti Ska’ e ‘Sì Sì Sì No No No’, sono entrate nella memoria di più generazioni segnando la storia dello ska italiano e, di riflesso, della scena musicale alternativa nazionale. Lo storico gruppo ha partecipato sia come cast sia come autore della sigla (o del commento musicale) a numerosi show radiofonici e televisivi (come “Superciro”, “Le Iene”, “Real TV”, “Masterchef”, “L’Eredità”, “La Zanzara”, “Piovono Pietre” e “Caterpillar”) affermandosi, nel corso degli anni, come una band dal suono riconoscibile e con una scrittura molto peculiare. Attualmente il gruppo è composto da Davide “Dava” Romagnoni (voce), Lucio “Lucius” Contini (chitarra), Francesco Piras (tromba e cori), Lo Spekkio (sax e cori), Taco Torres (basso), Domenico “Mimmuzzo” Santoro (tastiere e cori) e Davide Bini (batteria).