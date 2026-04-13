Bruno Mars, ha preso il via da Las Vegas il suo spettacolare ‘The Romantic Tour’

Venerdì scorso Bruno Mars ha dato il via al suo tour mondiale ‘The Romantic Tour’, con il primo di due show sold-out a Las Vegas all’Allegiant Stadium. La performance ha presentato una scaletta che spazia lungo tutta la sua carriera, con i brani preferiti dai fan accanto ai nuovi pezzi estratti dal suo album di successo #1 di Billboard, ‘The Romantic’, pubblicato il 27 febbraio 2026 su Atlantic Records. Lo spettacolo ha offerto una produzione sbalorditiva, fondendo una messa in scena cinematografica, un’illuminazione dinamica ed elementi di design immersivi. A metà dello show si è svolto un intero segmento dei Silk Sonic con Bruno e Anderson .Paak, segnando la prima performance live del duo insieme al di fuori della loro residency a Las Vegas del 2022. Lo show ha visto anche la partecipazione di Leon Thomas. Prima della serata inaugurale, la Las Vegas Strip e la contea di Clark hanno onorato Bruno Mars con una serie di celebrazioni e riconoscimenti. ‘The Romantic Tour’ conta ora quasi 80 date tra Nord America, Europa e Regno Unito, con serie di sei serate allo stadio di Wembley a Londra e due show allo Stadio di San Siro a Milano il 14 e il 15 luglio.