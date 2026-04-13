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lunedì 13 aprile 2026

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Bruno Mars, ha preso il via da Las Vegas il suo spettacolare ‘The Romantic Tour’

LaPresse
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Venerdì scorso Bruno Mars ha dato il via al suo tour mondiale ‘The Romantic Tour’, con il primo di due show sold-out a Las Vegas all’Allegiant Stadium. La performance ha presentato una scaletta che spazia lungo tutta la sua carriera, con i brani preferiti dai fan accanto ai nuovi pezzi estratti dal suo album di successo #1 di Billboard, ‘The Romantic’, pubblicato il 27 febbraio 2026 su Atlantic Records. Lo spettacolo ha offerto una produzione sbalorditiva, fondendo una messa in scena cinematografica, un’illuminazione dinamica ed elementi di design immersivi. A metà dello show si è svolto un intero segmento dei Silk Sonic con Bruno e Anderson .Paak, segnando la prima performance live del duo insieme al di fuori della loro residency a Las Vegas del 2022. Lo show ha visto anche la partecipazione di Leon Thomas. Prima della serata inaugurale, la Las Vegas Strip e la contea di Clark hanno onorato Bruno Mars con una serie di celebrazioni e riconoscimenti. ‘The Romantic Tour’ conta ora quasi 80 date tra Nord America, Europa e Regno Unito, con serie di sei serate allo stadio di Wembley a Londra e due show allo Stadio di San Siro a Milano il 14 e il 15 luglio.