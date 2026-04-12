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domenica 12 aprile 2026

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Salmo, ‘Hellvisback 10 Years Later’ subito in testa alla classifica

Salmo, ‘Hellvisback 10 Years Later’ subito in testa alla classifica
LaPresse
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La nuova edizione del disco del 2016 del cantautore/rapper al numero uno della Top 100 Album

Proprio come nel 2016, con l’immediato e sorprendente riscontro di vendite per l’album culto ‘Hellvisback’, Salmo monopolizza dieci anni dopo la testa della classifica settimanale Fimi/Niq con ‘Hellvisback 10 Years Later’ (Sony Music Italy), pubblicato il 3 aprile: a una settimana dalla release, il nuovo progetto conquista subito la posizione numero 1 della Top 100 Album & Compilation e si piazza sul gradino più alto della Top 20 Cd, Vinile Musicassette. La nuova edizione del progetto contiene tre brani inediti : 10 Ad, ‘Crackers’ ed ‘Eclissi’, che ampliano e aggiornano l’universo di “Hellvisback” per spingersi oltre, aprendo la strada a nuove direzioni.

Salmo, ‘Hellvisback 10 Years Later’ subito in testa alla classifica

In estate il tour con lo show speciale Lebonski Park nella sua Sardegna

Il risultato arrivato oggi traghetta il cantautore/rapper direttamente verso la stagione dei live: Salmo si prepara ad animare tra giugno e agosto i palchi dei principali festival estivi con il suo nuovo tour prodotto da Vivo Concerti, che il 25 luglio lo vedrà portare il Lebonski Park nella sua Sardegna -nell’inedita location dell’Ippodromo di Arzachena (Sassari), prima di chiudere il 2026 con 9 date in Europa in programma nel mese di novembre. I biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.

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