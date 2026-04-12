Salmo, ‘Hellvisback 10 Years Later’ subito in testa alla classifica

Proprio come nel 2016, con l’immediato e sorprendente riscontro di vendite per l’album culto ‘Hellvisback’, Salmo monopolizza dieci anni dopo la testa della classifica settimanale Fimi/Niq con ‘Hellvisback 10 Years Later’ (Sony Music Italy), pubblicato il 3 aprile: a una settimana dalla release, il nuovo progetto conquista subito la posizione numero 1 della Top 100 Album & Compilation e si piazza sul gradino più alto della Top 20 Cd, Vinile Musicassette. La nuova edizione del progetto contiene tre brani inediti : 10 Ad, ‘Crackers’ ed ‘Eclissi’, che ampliano e aggiornano l’universo di “Hellvisback” per spingersi oltre, aprendo la strada a nuove direzioni.

In estate il tour con lo show speciale Lebonski Park nella sua Sardegna

Il risultato arrivato oggi traghetta il cantautore/rapper direttamente verso la stagione dei live: Salmo si prepara ad animare tra giugno e agosto i palchi dei principali festival estivi con il suo nuovo tour prodotto da Vivo Concerti, che il 25 luglio lo vedrà portare il Lebonski Park nella sua Sardegna -nell’inedita location dell’Ippodromo di Arzachena (Sassari), prima di chiudere il 2026 con 9 date in Europa in programma nel mese di novembre. I biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.