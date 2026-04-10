Afrika Bambaataa, morto a 68 anni il pioniere dell’hip-hop

Lutto nel mondo della musica. E’ morto all’età di 68 anni Afrika Bambaataa, pioniere dell’hip hop e dell’elettronica. Lo annuncia in un post su Instagram la sua storica etichetta, la Tommy Boy Records, che lo ricorda come “una figura influente”. “Con la sua scomparsa, riflettiamo sui suoi contributi al genere musicale e alla cultura più ampia, che vivono ancora oggi”, conclude l’etichetta.

La morte improvvisa di Bambaataa è stata accolta con un’ondata di cordoglio da parte di amici, familiari e fan di tutto il mondo, che hanno reso omaggio al suo profondo e inconfondibile impatto su uno dei generi musicali più popolari e politicamente influenti al mondo. Ma altri hanno detto che il suo impatto è stato messo in ombra negli ultimi anni dopo che numerosi uomini che conoscevano Bambaataa quando erano ragazzi lo hanno accusato di abusi sessuali.

Autore di brani rivoluzionari

Il rapper e produttore è noto soprattutto per brani rivoluzionari come “Planet Rock” del 1982 e per aver fondato il collettivo artistico Universal Zulu Nation.

“L’hip hop non sarà più lo stesso senza di lui – ma tutto ciò che l’hip hop è oggi, è grazie a lui. Il suo spirito vive in ogni ritmo, in ogni cifra e in ogni angolo di questo globo che ha toccato”, ha scritto la sua agenzia, Naf Management Entertainment, in una dichiarazione via email.

Dal Bronx al successo

Bambaataa era nato Lance Taylor, nel 1957 nel South Bronx, e raggiunse la maggiore età in un momento in cui il quartiere di New York si stava rapidamente deteriorando dopo l’intensificarsi della segregazione e anni di abbandono economico. Negli anni ’70 e ’80, i proprietari bruciavano condomini per raccogliere i soldi dell’assicurazione invece di investire nelle riparazioni, lasciando le famiglie a basso reddito, per lo più portoricane e nere, senza opportunità socioeconomiche.

Bambaataa aveva origini giamaicane e barbadiane ed è cresciuto in un complesso residenziale pubblico a basso reddito con sua madre, secondo un’intervista rilasciata a Frank Broughton nel 1998. È stato esposto alla musica in tenera età attraverso la collezione di dischi in vinile di sua madre.

La capacità di riutilizzare e mixare vecchi successi divenne una delle sue caratteristiche distintive nelle feste che iniziò a organizzare nei centri comunitari del quartiere all’inizio degli anni ’70. È stato profondamente ispirato dal lavoro di Kool Herc, spesso considerato il padre dell’hip-hop

Bambaataa e le feste in cui faceva il DJ crebbero di popolarità nel corso del decennio e fino agli anni ’80, quando pubblicò una serie di brani electro che contribuirono a plasmare i fiorenti movimenti musicali hip-hop ed electro-funk. È stato anche uno dei primi DJ a utilizzare i beat break, incorporando l’iconica drum machine Roland TR-808.

“Suonavamo di tutto, tutto ciò che era funky”, raccontava. In seguito aggiunse che ciò che distingueva le sue feste era che “gli altri DJ suonavano i loro ottimi dischi per quindici, venti minuti. Cambiavamo i nostri ogni minuto o due. Non potevo far sì che nessun breakbeat durasse più di un minuto o due”.

Il gruppo Zulu Nation

A quel tempo, Bambaataa aveva detto in precedenti interviste di essere stato in grado di sfruttare la sua affiliazione con la banda di strada locale Black Spades per formare un gruppo che chiamò Zulu Nation, un riferimento a un gruppo etnico sudafricano da cui traeva ispirazione. Il suo slogan alla fine divenne noto come “pace, amore, unità e divertimento” e disse che cercava di sfruttare la crescente popolarità dell’hip-hop per risolvere i conflitti tra bande locali. Successivamente, Bambaataa cambiò il nome in Universal Zulu Nation per segnalare l’inclusione di “tutte le persone del pianeta terra”.

“Fondamentalmente la nostra musica faceva sentire le persone come se appartenessero a un movimento e non a un momento, la nostra musica offriva qualcosa di positivo in cui credere, dava alle persone identità, unità e una via d’uscita,” ha scritto Ellis Williams, un produttore noto come Mr. Biggs, in un’e-mail all’AP. Biggs era un membro del gruppo Afrika Bambaataa e Soulsonic Force che includeva Bambaataa.

Gli anni recenti e le accuse di abusi

Negli ultimi anni numerose persone hanno accusato Bambaataa di abusi sessuali. Nel 2016, l’attivista politico del Bronx ed ex dirigente dell’industria musicale Ronald Savage ha accusato Bambaataa di aver abusato di lui nel 1980, quando Savage era un adolescente. “Ero spaventato, ma allo stesso tempo pensavo: ‘Questo è Afrika Bambaataa’”, ha detto Savage all’AP nel 2016. All’epoca ha ricordato, in dettaglio, quell’incontro e altri quattro che, secondo lui, seguirono. Bambaataa ha negato con veemenza tali accuse.

Dopo che Savage rese pubbliche le sue affermazioni, numerosi altri uomini si fecero avanti per condividere esperienze simili su Bambaataa. Nel giugno 2016, la Universal Zulu Nation ha rilasciato una lettera pubblica in cui si scusava con “le vittime dell’apparente molestia sessuale da parte di Bambaataa” affermando che alcuni membri del gruppo erano a conoscenza dell’abuso ma “hanno scelto di non rivelarlo”. “Estendiamo le nostre più profonde e sincere scuse alle molte persone che sono rimaste ferite”, ha scritto l’organizzazione.