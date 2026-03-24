Morto Gino Paoli, aveva 91 anni

E’ morto all’età di 91 anni il cantautore Gino Paoli. “Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”, dichiara la famiglia in una nota in cui chiede la massima riservatezza. Nato a Monfalcone nel 1934, cresciuto a Genova dove ancora oggi abitava, è stato una figura centrale della cosiddetta “scuola genovese”.
“Ciao Gino, amico e collega di una vita, ti ho voluto bene da sempre”. Così Gianni Morandi ricordando Gino Paoli in un post su Instagram con tanto di foto che li ritrae insieme. “Per la tua musica, per la tua anima, per quello che hai lasciato a tutti noi. Buon viaggio”, aggiunge Morandi.
“La scomparsa di Gino Paoli rappresenta una grave perdita per la cultura italiana e per tutta la comunità artistica internazionale. Alla sua famiglia va il nostro più sentito cordoglio. Con lui scompare uno dei più grandi interpreti e autori della musica italiana. Uno dei protagonisti della cosiddetta scuola genovese, insieme a Umberto Bindi, Luigi Tenco, Fabrizio De André e a Bruno Lauzi. Le sue opere restano patrimonio culturale del Paese e continueranno a parlare alle generazioni future”. Così in una nota Sandro Ruotolo, responsabile cultura nella segreteria nazionale del Pd.
“Gino Paoli ha scritto canzoni piene di poesia, rendendo ancora più grande la storia artistica e musicale dell’Italia. Ai suoi cari le mie più sentite condoglianze”. Così Gianmarco Mazzi, sottosegretario Cultura, commentando la scomparsa del cantante.
“Addio grandissimo Gino”. Così Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, ricorda in un post su Facebook Gino Paoli, cantautore morto all’età di 91 anni, di cui pubblica una foto davanti al microfono con i suoi iconici occhiali da sole.
“È morto Gino Paoli. Uno dei grandi della musica italiana, autore di canzoni che hanno attraversato generazioni e raccontato emozioni senza tempo. Con la sua voce e le sue parole ha lasciato un segno profondo nella cultura del nostro Paese. Un pensiero di cordoglio alla sua famiglia e a chi gli ha voluto bene”. Così sui social Eugenio Giani, presidente della Toscana, alla notizia della morte del cantautore.