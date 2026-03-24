Home > Spettacoli > Musica > Morto Gino Paoli, aveva 91 anni

Lo ha comunicato la famiglia del cantautore

E’ morto all’età di 91 anni il cantautore Gino Paoli. “Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”, dichiara la famiglia in una nota in cui chiede la massima riservatezza. Nato a Monfalcone nel 1934, cresciuto a Genova dove ancora oggi abitava, è stato una figura centrale della cosiddetta “scuola genovese”.