Mahmood lascia l’Italia per la Spagna: “Qui mi sento tigre nello zoo”

“Mi trasferisco in Spagna. Ho bisogno di passare più tempo a camminare per strada, per pensare ai miei drammi, senza essere perseguitato”. Lo ha detto Alessandro Mahmoud (in arte Mahmood) nel corso di un’intervista al magazine Butt.

“Non mi piace quando la gente mi riprende mentre ballo. Magari sono ubriaco. Non voglio fare brutta figura davanti alla telecamera. Mi sento come una tigre bianca in uno zoo“, spiega il cantautore, che ha anche raccontato alcuni momenti della sua carriera, a partire dal successo di ‘Soldi‘, in cui “nessuno credeva. Dicevano ‘Carino. Strano’. Ma poi è diventata la canzone italiana più ascoltata in streaming di tutti i tempi”.