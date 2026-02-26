Bad Bunny, omaggio a Pelé durante il concerto a San Paolo

Bad Bunny continua a fare notizia in Brasile a distanza di giorni dai suoi concerti a San Paolo, questa volta per aver reso omaggio alla leggenda del calcio Pelé. Durante il suo secondo spettacolo, l’artista, il cui vero nome è Benito Antonio Martínez Ocasio, ha indossato una giacca utilizzata dal supercampione brasiliano durante i Mondiali del 1966.

Questo pezzo raro appartiene al collezionista Cassio Brandão, il cui archivio di oltre 7.000 maglie è ufficialmente riconosciuto dal Guinness World Records come la più grande collezione di maglie da calcio al mondo.