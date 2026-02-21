Da Luciano Ligabue a Casa Sanremo: l’ascesa dei Faraoni Fuoriclasse

Dopo aver aperto il concerto di Ligabue alla Reggia di Caserta, oggi rappresentano un esempio concreto di futuro costruito con talento e determinazione.

Il 23 febbraio alle 21.30, a Casa Sanremo evento live per la band i Faraoni Fuoriclasse, simbolo di rinascita e integrazione. Wael e i tre Mohamed, arrivati in Italia dopo viaggi drammatici nel Mediterraneo, trasformano oggi il loro passato in musica e speranza.

La band nasce nelle case famiglia della Cooperativa Sociale Fuoriclasse, grazie a un laboratorio musicale diventato progetto artistico strutturato. Il repertorio unisce brani delle loro terre d’origine a classici italiani, fino all’inedito “Figli del vento”, manifesto del loro percorso. I Faraoni Fuoriclasse rappresentano un esempio concreto di integrazione positiva, dimostrando che anche dopo una tempesta si può scegliere una nuova rotta.