I Duran Duran tornano in Italia, tre show estivi in location iconiche

L’estate italiana si prepara ad accogliere una delle band più iconiche e influenti della storia della musica: i Duran Duran annunciano tre concerti nel nostro Paese, in tre tra le location più suggestive e prestigiose d’Italia. Simon Le Bon e soci si esibiranno il 7 luglio all’Arena di Verona, il 9 luglio nella maestosa cornice della Reggia di Caserta e l’11 luglio a Villa Manin a Codroipo, per incontro tra il pubblico, il carisma di una band leggendaria e scenari di incomparabile bellezza. Le tre date italiane sono prodotte da D’Alessandro e Galli, in uno spettacolo pensato per celebrare una carriera senza tempo.

Il gruppo inglese ha segnato il pop rock degli anni ’80 e ’90

Protagonisti assoluti della scena internazionale dagli anni ’80 a oggi, i Duran Duran hanno ridefinito il linguaggio del pop e del rock, influenzando generazioni di artisti e conquistando milioni di fan in tutto il mondo. Con oltre 100 milioni di dischi venduti e una carriera che attraversa più di quattro decenni, la band, composta dai membri originali Simon Le Bon (voce), John Taylor (basso), Nick Rhodes (tastiere) e Roger Taylor (batteria), continua a rappresentare un punto di riferimento sulla scena globale, incarnando innovazione, eleganza e straordinaria potenza live. Il loro repertorio ha segnato intere generazioni. Brani come “Hungry Like the Wolf”, “Ordinary World”, “The Reflex” e “Come Undone” sono diventati autentici inni globali, capaci di attraversare epoche e stili mantenendo intatta la loro forza.

Quando e dove comprare i biglietti

Presale R101: dalle 09.00 di Mercoledi 18 Febbraio alle 23.59 di Giovedi 18 Febbraio per iscriversi www.R101. it

Presale D’Alessandro e Galli: dalle 09.00 di Mercoledi 18 Febbraio alle 23.59 di Giovedi 18 Febbraio per gli iscritti alla newsletter

General Sale: dalle 10.00 di Venerdi 20 Febbraio su ticketone.it