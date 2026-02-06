Ghali, fuori il nuovo brano ‘Basta’ dopo la polemica sulla cerimonia delle Olimpiadi

Dopo le polemiche legate alla sua partecipazione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina, a sorpresa Ghali questa notte ha pubblicato ‘Basta’, uno dei brani spoilerati lo scorso settembre al Gran Teatro a Fiera Milano Live. Un pezzo costruito come un flusso continuo, in cui la ripetizione ossessiva del titolo diventa mantra e insieme grido di saturazione: ‘Basta’.L’assenza della copertina di ‘Basta’ riflette un’uscita maturata all’ultimo e senza preavviso, lasciando spazio solo al messaggio.

“Sono da solo ma sembro un esercito”, canta il rapper

“Free tutti i maranza. Cifra troppo alta, mamma mi è svenuta in banca…Basta….Mi muovo come un presidente (che?). A scuola stavo nell’uﬃcio del preside. Non mi sono mai piaciute le regole. Gucci come un arabo ricco…Sono da solo ma sembro un esercito“, recita il testo della canzone del rapper milanese, che in un post su Instagram aveva denunciato di essere stato escluso dall’esecuzione dell’inno italiano e di non potere cantare in arabo alla cerimonia di apertura dei Giochi invernali.

(foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)



Buonfiglio: “Ghali? Polemiche fuori luogo”

“Io in questo momento son portato a leggere solo le cose positive, in questi momenti fare polemica lo trovo fuori luogo“. Così il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, a margine dell’inaugurazione di Casa Italia, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sulle parole del cantante Ghali che si era lamentato di non poter cantare l’inno d’Italia durante la cerimonia di inaugurazione.

Valditara: “Ghali? Dedichiamo troppo tempo a polemiche”

“Ghali? Dedichiamo troppo tempo alle polemiche”. Così il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, all’inaugurazione di Casa Italia in triennale a Milano. “Sono qui a testimoniare l’impegno straordinario che il governo sta facendo per lo sport a partire dalle scuole. Abbiamo avviato investimenti per circa 1 miliardo di euro per dare a tante scuole italiane una palestra o rinnovare quelle esistenti, lo sport è fondamentale per la motivazione dei giovani e per a combattere la dispersione scolastica”, ha poi concluso Valditara.

Santanché: “Ghali? Chi fa polemiche se ne vada a casa”

“Ghali? Non parlo di polemiche perché oggi è una giornata di gioia, di orgoglio, di appartenenza e di italianità, chi fa polemiche se ne vada a casa”. Così la ministra del Turismo Daniela Santanché a margine dell’inaugurazione di Casa Italia. “Questa è una giornata che ci rende ancora più orgogliosi di essere italiani. Abbiamo l’Italia al centro del mondo, tra poche ore saranno miliardi di persone che saranno collegate per l’apertura dei Giochi e come sempre faremo bella figura”, ha concluso la ministra.