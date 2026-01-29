Sanremo 2026, Eros Ramazzotti verso il Festival a 40 anni da ‘Adesso Tu’

Starebbero salendo le quote di Eros Ramazzotti come possibile super ospite del prossimo Festival di Sanremo. Lo apprende LaPresse. Le voci su un ritorno del cantautore romano sul palco dell’Ariston si rincorrono da tempo, vista la ricorrenza (quest’anno) dei 40 anni di ‘Adesso tu’, con cui trionfò proprio al Festival nel 1986. Non c’è ancora nulla definito ma, a quanto risulta, si starebbe lavorando per arrivare a dama. A meno di un mese dall’inizio della kermesse il quadro di ospiti, co-conduttori e duetti non è ancora chiuso con il direttore artistico, Carlo Conti, impegnato per poter dare presto al pubblico nuovi annunci dopo quelli di Max Pezzali – che sarà protagonista del ‘palco sul mare’ – e Laura Pausini co-conduttrice fissa delle cinque serate.

Eros già ospite a Sanremo nel 2023 e nel 2024

Il cantante romano era già stato ospite della kermesse nel 2023 per un medley dei suoi grandi successi cantato insieme ad Ultimo. Un’ospitata bissata anche nella edizione successiva del Festival, nel 2024, per celebrare i quarant’anni dalla vittoria con ‘Terra Promessa’ nella categoria Nuove Proposte, episodio che diede il via alla scalata al successo di Eros.

Il 14 febbraio al via il ‘Una storia importante World tour’

Eros Ramazzotti a novembre 2025 ha debuttato al primo posto della Top 100 Album e compilation e al primo posto della Top 20 Cd, Vinili e Musicassette nella classifica FIMI/NIQ nella prima settimana di uscita con l’ultimo album ‘Una Storia Importante’/’Una Historia Importante’, pubblicato in tutto il mondo venerdì 21 novembre. Nel nuovo progetto ci sono collaborazioni internazionali e italiane: Alicia Keys, Andrea Bocelli, Carín León, Elisa, Giorgia, Jovanotti, Kany García, Lali, Max Pezzali e Ultimo i grandi artisti che hanno accompagnato Eros in un viaggio lungo 15 tracce tra brani inediti e alcune delle hit più iconiche della sua carriera riarrangiate in una nuova veste in versione italiana e spagnola. ‘Una storia importante World tour / Una historia importante World tour’ -il tour prodotto da RadioRama e distribuito da Friends & Partners ed Eventim Live International- debutterà il 14 febbraio 2026 da Parigi e toccherà 30 Paesi tra Europa, Nord America-Canada e America Latina. Dal 6 giugno 2026 anche l’attesissimo ritorno di Eros Ramazzotti negli stadi italiani.