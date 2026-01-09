Ultimo pubblica un nuovo singolo, esce ‘Acquario’

Esce venerdì 9 gennaio in radio e in digitale ‘Acquario‘, il nuovo singolo di Ultimo, sotto etichetta indipendente Ultimo Records, distribuito da Believe. Il titolo fa da eco all’indizio che il cantautore romano aveva voluto dare ai suoi fan che hanno acquistato ‘Ultimo live stadi 2025’, all’interno del quale si trovava un cartoncino lenticolare in cui si alternavano il simbolo dell’infinito e quello del segno zodiacale dell’Acquario. Il Raduno degli Ultimi ha realizzato un sold-out di 250mila biglietti venduti in sole 3 ore per quello che sarà il concerto più grande di sempre, un nuovo memorabile capitolo della sua storia e della storia della musica italiana. Cresce infatti l’attesa del grande evento live ‘Ultimo 2026 – La favola per sempre’, previsto per il 4 luglio a Roma – Tor Vergata.

Numeri da record per il cantautore romano

La release di ‘Acquario’ arriva a poco più di un mese dall’uscita del secondo live album ‘Ultimo live stadi 2025’, che seguendo la scia di ‘Ultimo live stadi 2025’ ha debuttato al n.1 della classifica Top Album, a distanza di 6 anni dall’ultimo album di un artista italiano a raggiungere il primo posto tra i dischi più venduti nella settimana di uscita. Un risultato che si aggiunge ai numeri già straordinari dell’artista: Ultimo, classe 1996, a soli 29 anni vanta 42 stadi incisi a fuoco nel suo palmarès, per un totale di biglietti venduti in carriera di oltre 2 milioni, senza contare i 6 album inediti e 2 live album, che dal 2017 ad oggi gli sono valsi 85 dischi di platino, 18 dischi d’oro, per un totale di oltre 7 milioni di copie vendute, con oltre 3,5 miliardi di streaming su Spotify.