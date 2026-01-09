Crans-Montana, Achille Lauro alle famiglie: “Vicino con tutto il cuore”

Achille Lauro esprime il suo cordoglio per il rogo di Capodanno a Crans Montana, in Svizzera, in cui hanno perso la vita 40 ragazzi, tra cui anche sei italiani. “Vicino con tutto il cuore a tutti i ragazzi coinvolti e alle loro famiglie, che stanno vivendo il dolore più grande”, scrive nelle sue storie di Instagram, il cantautore romano, la cui canzone ‘Perdutamente’ è stata cantata in occasione dei funerali a Milano dello studente 16enne Achille Barosi. “È una sofferenza che tocca tutti e che sentiamo anche nostra, qualcosa che va oltre le parole e troppo grande persino da immaginare. Vi sono vicino con tutto l’amore possibile”, ha aggiunto Lauro.

Per l’artista romano è un periodo magico: a giugno il suo primo San Siro

Per l’artista capitolino è un momento magico: il tour di ‘Comuni Immortali’ il 15 giugno 2026 lo porterà per per la prima volta nella sua carriera a eisbirsi sul palco di San Siro. Il suo secondo live dell’estate 2026 è solo l’ultimo tassello dei record raggiunti da Achille Lauro in un periodo d’oro che lo ha visto registrare il tutto esaurito per la doppia data al Circo Massimo e per il live a Osaka in occasione di Expo 2025 fino ad arrivare, nel giro di pochissimi giorni, al sold out della sua prima attesissima data allo Stadio Olimpico – in programma il 10 giugno 2026 – a cui si aggiunge anche il sold out del tour nei Palazzetti 2026, 15 date tutte già esaurite. I successi inarrestabili del tour si uniscono a quelli della sua musica che da un anno domina le classifiche radiofoniche e di streaming, a partire da Amore disperato, certificato Platino, per proseguire poi con l’album Comuni Mortali certificato Platino, il singolo AMOR, certificato Oro e il suo brano Incoscienti giovani, certificato Platino, in gara a Sanremo 2025 e tra i brani più venduti nella prima metà dell’anno. Intanto continua l’avventura di X Factor dove per il secondo anno consecutivo siede al tavolo dei giudici dopo la precedente edizione che lo ha visto ottenere un record assoluto nella storia del programma portando tutta la sua squadra in finale.