Bruno Mars a Milano, date e biglietti del tour 2026

Bruno Mars ha annunciato un tour mondiale nel 2026 che comprende anche una tappa a Milano. L’annuncio del The Romantic Tour arriva assieme a quello del suo quarto album da solista, ‘The Romantic‘, in arrivo il 27 febbraio su Atlantic Records, a distanza di un decennio dal suo ultimo progetto solista.

Il nuovo singolo di Bruno Mars

L’annuncio precede anche l’uscita di un nuovo singolo tratto dal progetto, che sarà disponibile questo venerdì, 9 gennaio. Il nuovo progetto arriva sulla scia del continuo successo in classifica di Bruno, con singoli recenti tra cui la pluripremiata ai Grammy “Die With A Smile” con Lady Gaga, che è diventata la canzone che più rapidamente nella storia di Spotify ha raggiunto un miliardo di stream e ha dominato la Billboard Global 200 Chart per un record di 18 settimane, e la pervasiva “APT.” con ROSÉ – quest’ultima è stata appena incoronata da Apple Music come la canzone più riprodotta a livello globale del 2025, e ha conquistato 19 settimane al primo posto nella Billboard Global Excl. U.S. Chart e 12 settimane al numero uno nella Billboard Global 200 Chart.

Oltre ai suoi massicci successi nelle classifiche globali, “Apt.” ha anche vinto il premio “Canzone dell’Anno” agli MTV Video Music Awards 2025 e ha ottenuto tre nomination ai 68° Annual Grammy® Awards di quest’anno per “Canzone dell’Anno”, “Registrazione dell’Anno” e “Miglior Performance Pop di un Duo/Gruppo”.

The Romantic Tour, date e ospiti

The Romantic Tour prenderà il via venerdì 10 aprile a Las Vegas presso l’Allegiant Stadium, e farà tappa in alcune delle principali città del mondo tra cui Houston, Atlanta, Chicago, Toronto, Parigi, Amsterdam, Milano, Denver, Miami e molte altre. Nel corso del tour, Mars sarà protagonista in alcuni dei palchi più iconici al mondo, con date consecutive al Rogers Stadium di Toronto, al Wembley Stadium di Londra, al MetLife Stadium nel New Jersey e al SoFi Stadium di Los Angeles.

Ad accompagnare Mars in tutte le date ci sarà l’artista nove volte vincitore di GRAMMY® e collaboratore dei Silk Sonic Anderson. Paak in veste di DJ Pee .Wee. Gli opening act includeranno anche Victoria Monét, RAYE e Leon Thomas in alcune tappe selezionate. A Milano sarà Victoria Monét la special guest del concerto insieme ad Anderson .Paak.

A distanza di un decennio dal suo ultimo progetto solista, Bruno Mars torna ufficialmente con il suo attesissimo quarto album da solista, The Romantic, in arrivo il 27 febbraio su Atlantic Records.

Il concerto di Milano, data e biglietti

Bruno Mars sarà in concerto in Italia il 14 luglio 2026, allo stadio San Siro di Milano. I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire da mercoledì 14 gennaio alle ore 12:00. Per partecipare alla prevendita i fan dovranno registrarsi su BrunoMars.com entro lunedì 12 gennaio alle ore 19:00. Per il concerto di Milano, coloro che si saranno registrati su BrunoMars.com riceveranno un codice per accedere in anteprima ai biglietti. La vendita generale sarà aperta a partire da giovedì 15 gennaio alle ore 12:00 su Livenation.it.

Bruno Mars, i successi e i numeri

Bruno Mars continua a dimostrarsi una delle forze più influenti nell’industria musicale. Nel gennaio 2025, è diventato il primo artista nella storia di Spotify a superare i 150 milioni di ascoltatori mensili, classificandosi tra i migliori artisti globali della piattaforma. Nell’ottobre 2022, è diventato il primo artista nella storia della RIAA a guadagnare sei singoli certificati Diamante. A partire dal 2026, ha raggiunto almeno sette certificazioni RIAA Diamante per canzoni tra cui “Just the Way You Are”, che ora è la canzone più certificata nella storia con 21x RIAA Platino, “Uptown Funk” (con Mark Ronson), “Grenade”, “That’s What I Like”, “When I Was Your Man”, “Locked Out of Heaven” e “The Lazy Song”. Il suo album di debutto, Doo-Wops & Hooligans, è l’album in studio di un artista solista maschile con la più lunga permanenza nella Billboard 200, con oltre 345 settimane in classifica. Ha ottenuto nove singoli al primo posto nella Billboard Hot 100 e ha trascorso un totale di 30 settimane in cima alla Global 200 con i suoi successi del 2024-2025.

Date europee del tour 2026 di Bruno Mars