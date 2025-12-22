Kanye West, concerto in Italia il 18 luglio 2026: al via prevendita biglietti per Campovolo

Sono acquistabili da oggi, lunedì 22 dicembre, le prevendite per i biglietti per il concerto di Ye – Kanye West in programma alla Rcf Arena ex Campo Volo di Reggio Emilia sabato 18 luglio 2026.

Come acquistare i biglietti

La prevendita early bird ha preso il via oggi alle ore 10.00 su Ticketmaster con biglietti a partire da 89 euro fino ad esaurimento delle disponibilità: https://ticketmasterita.queue-it.net/?c=ticketmasterita&e=kw20260718. Una volta conclusa la fase early bird verranno attivate prevendite limitate soggette a disponibilità ridotta.

I restanti biglietti e tutti i pacchetti premium saranno messi in vendita dopo la presentazione ufficiale della lineup completa del Festival Hellwatt prevista non prima della fine di gennaio 2026, momento in cui verrà svelato l’intero progetto artistico e produttivo dell’evento.

Alcune categorie di biglietti già durante la fase di prevendita includeranno l’accesso al boulevard della RCF Arena per il pre party ufficiale curato da Zamna Festival con il format Zamna Takeover@Hellwatt riservato a 30.000 persone. I medesimi biglietti daranno inoltre accesso anche all’esclusivo after party che si svolgerà sempre all’interno del boulevard e sempre con il format Zamna Takeover@Hellwatt.

I cancelli per il pre party apriranno il 18 luglio alle ore 12.00 mentre i cancelli generali apriranno alle ore 17.00. Tutti gli orari indicati sono da intendersi in orario italiano. Per le persone con disabilità gli organizzatori invitano a contattare direttamente la RCF Arena all’indirizzo email concerti@maniamicheonlus.org per ricevere tutte le informazioni relative alle modalità di accesso. Tutte le restanti informazioni saranno comunicate dopo l’annuncio ufficiale del Festival Hellwatt.

Kanye West, il ritorno in Europa dopo oltre 10 anni

Kanye West torna in Europa dopo oltre dieci anni con un grande concerto dal vivo, scegliendo proprio l’Italia per questo storico ritorno. La RCF Arena di Reggio Emilia, la più iconica struttura del continente pensata appositamente per i grandi concerti live opendoor, ospiterà il primo live europeo di YE dal 2014, in quello che si annuncia come il più grande show mai realizzato nella sua carriera.

Un evento concepito come una rinascita artistica e performativa, pensato per una location unica al mondo e per un

pubblico straordinario di 103.000 spettatori. Ye si esibirà come headliner per il nuovo format di festival crossover Hellwatt Festival, che si terrà alla RCF Arena in tre weekend, dal 4 luglio al 18 luglio, e verrà presentato ufficialmente a fine gennaio/inizio febbraio 2026. Sarà un evento immersivo senza precedenti, con allestimenti cinematografici, che porterà Reggio Emilia e tutta l’Italia al centro della scena dei grandi eventi musicali mondiali. Figura centrale e rivoluzionaria della cultura contemporanea, YE ha ridefinito i linguaggi dell’hip hop e della musica globale con album che hanno segnato un’epoca come “Graduation” e “My Beautiful Dark Twisted Fantasy”.

Zamna Festival, il prestigioso format internazionale nato a Tulum, in Messico, riconosciuto come uno dei principali

punti di riferimento della scena electronic music mondiale, sarà partner ufficiale degli appuntamenti alla RCF Arena

firmando tutti i pre party e gli after party delle giornate dei concerti.