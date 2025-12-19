Accesso Archivi

Wiz Khalifa, condannato a nove mesi di carcere in Romania per possesso cannabis
Wiz Khalifa, 29 marzo 2023, Los Angeles, Usa (AP Photo/Chris Pizzello, File)
Il fatto risale al luglio 2024, quando l’artista è stato fermato dalla polizia dopo aver fumato sul palco di un festival

Il rapper americano Wiz Khalifa è stato condannato a nove mesi di carcere da un tribunale rumeno per possesso di droga. Il fatto risale al luglio 2024, quando l’artista è stato fermato dalla polizia locale dopo aver fumato una canna sul palco del ‘Beach, Please! Festival’ a Costinesti, località costiera nella contea di Costanza. Il pubblico ministero ha affermato che il rapper è stato trovato in possesso di oltre 18 grammi di cannabis, di cui una parte consumata sul palco.

La decisione della Corte d’Appello di Costanza è arrivata dopo che inizialmente ad aprile in primo grado Khalifa era stato multato di circa 830 dollari “per possesso illegale di sostanze pericolose”, sentenza che non ha convinto il pubblico ministero che aveva presentato ricorso.

La Romania ha alcune delle leggi più severe in Europa in materia di droga. Il possesso di cannabis per uso personale è considerato reato e può comportare una pena detentiva dai tre mesi ai due anni, oppure una multa. Non è chiaro se le autorità rumene presenteranno una richiesta di estradizione, dal momento che Khalifa è cittadino statunitense e non risiede in Romania. 

