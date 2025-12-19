Wiz Khalifa, condannato a nove mesi di carcere in Romania per possesso cannabis

Il rapper americano Wiz Khalifa è stato condannato a nove mesi di carcere da un tribunale rumeno per possesso di droga. Il fatto risale al luglio 2024, quando l’artista è stato fermato dalla polizia locale dopo aver fumato una canna sul palco del ‘Beach, Please! Festival’ a Costinesti, località costiera nella contea di Costanza. Il pubblico ministero ha affermato che il rapper è stato trovato in possesso di oltre 18 grammi di cannabis, di cui una parte consumata sul palco.

La decisione della Corte d’Appello di Costanza è arrivata dopo che inizialmente ad aprile in primo grado Khalifa era stato multato di circa 830 dollari “per possesso illegale di sostanze pericolose”, sentenza che non ha convinto il pubblico ministero che aveva presentato ricorso.

La Romania ha alcune delle leggi più severe in Europa in materia di droga. Il possesso di cannabis per uso personale è considerato reato e può comportare una pena detentiva dai tre mesi ai due anni, oppure una multa. Non è chiaro se le autorità rumene presenteranno una richiesta di estradizione, dal momento che Khalifa è cittadino statunitense e non risiede in Romania.