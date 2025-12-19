Sanremo 2026, scatta la corsa ai biglietti: ecco come acquistarli

Il cast artistico di Sanremo 2026 è ormai al completo e per gli appassionati scatta la corsa al biglietto per la prossima edizione del Festival della Canzone Italiana, in programma a Sanremo nei giorni 24-25-26-27 e 28 febbraio 2026 e in onda in prima serata su Rai 1 (in simulcast su Radio2 e RaiPlay).

Quest’anno l’attività di vendita e gestione dei biglietti per la partecipazione all’Evento è stata affidata alla società Vivaticket S.p.A.

La procedura: come funziona per acquistare i biglietti

In considerazione dei limitati posti disponibili nel Teatro, l’acquisto prevede una necessaria procedura di Registrazione preliminare. Gli utenti in possesso di tutti i requisiti richiesti in fase di registrazione saranno poi selezionati tramite un software che provvederà alla scelta degli stessi in maniera casuale alla presenza di un notaio e successivamente, previa comunicazione, invitati a procedere all’acquisto di un numero massimo di due biglietti.

Resta inteso che il buon esito della fase di Registrazione non determinerà in capo all’Utente alcun automatico diritto di acquistare il biglietto, ma gli consentirà esclusivamente di partecipare al processo di selezione.

La registrazione da lunedì

La Registrazione sarà aperta dalle 9.00 del 22 dicembre 2025 sino alle 18.00 dell’8 gennaio 2026 sul sito internet sanremo2026rai.vivaticket.it e prevederà l’inserimento dei dati richiesti: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono, indicazione dei dati di un valido documento di identità del soggetto che effettua la Registrazione e che in caso di selezione procederà all’acquisto del biglietto.

In fase di Registrazione, l’utente dovrà indicare il giorno e il settore del Teatro (Platea o Galleria) per il quale intenderebbe ottenere la possibilità di acquisto del Biglietto. È ammessa una sola Registrazione per ciascun Utente. Le registrazioni multiple, con numeri di telefono, codice fiscale e/o indirizzi di posta elettronica ripetuti non sono ammesse e saranno bloccate in fase di registrazione o comunque eliminate a posteriori.

Dal 15 gennaio 2026 al 3 febbraio 2026, gli utenti che avranno completato una valida Registrazione tramite la procedura di cui sopra, riceveranno un’e-mail dal Fornitore Vivaticket.

In caso di selezione, la e-mail conterrà le informazioni circa le modalità e le tempistiche per procedere all’acquisto del Biglietto.