È morto Sandro Giacobbe, aveva 75 anni

Lutto nel mondo della musica. È morto a 75 anni il popolare cantante Sandro Giacobbe. Da tempo lottava contro un tumore. Cantautore di brani quali ‘Signora mia’ e ‘Gli occhi di tua madre’, è rimasto per mesi ai vertici delle classifiche nazionali ed estere negli anni ’70 e ’80.

Ha fatto parte della Nazionale cantanti di cui era stato anche allenatore. Lascia la moglie e due figli, Alessandro e Andrea.