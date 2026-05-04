Torino, anziana smaschera la truffa e fa arrestare la ladra

Ha ricevuto la chiamata direttamente sul telefono di casa l’85enne di Mappano, in provincia di Torino, che lo scorso mercoledì pomeriggio ha permesso ai Carabinieri della Sezione Operativa di Venaria e della Stazione di Leinì, di arrestare in flagranza di reato una donna, cittadina polacca di 41 anni, con le tasche piene dei monili appena ritirati dall’abitazione dell’anziana.

L’arresto si è concretizzato proprio grazie alla perspicacia dell’anziana dopo che, ricevuta la telefonata da un uomo, sedicente medico dell’Ospedale “Molinelle”, le veniva data notizia di una grave malattia diagnosticata al figlio, curabile solo attraverso un intervento chirurgico la cui spesa, 120.000 euro, poteva parzialmente essere affrontata consegnando l’oro in suo possesso.

L’anziana, non avendo figli maschi e percependo il tentativo di truffa in atto, ha immediatamente avvertito la figlia, la quale ha attivato subito i Carabinieri della Centrale Operativa di Venaria. L’operatore della Centrale, in contatto con la donna, ha suggerito di “reggere il gioco”, in modo da consentire l’intervento dei Carabinieri presso la propria abitazione così da attendere l’arrivo dei truffatori. Nel corso della telefonata la signora ha inscenato confusione e agitazione, soprattutto quando il sedicente medico ha passato il telefono al presunto figlio che, con accorato dolore, le comunicava che da lì a poco sarebbe passata a casa una donna per ritirare tutto l’oro raccolto.

I militari, in casa insieme all’anziana, hanno atteso l’arrivo della donna che, dopo essersi impossessata dei monili, è stata arrestata per tentata truffa aggravata. Inoltre, sulla 41enne, i Carabinieri hanno rinvenuto ulteriori monili in oro, un orologio – dal valore stimato di 15.000 euro – e 350 euro in contanti, verosimilmente provento di analoga truffa e per la quale sono ora in corso accertamenti da parte degli investigatori.