Neffa, sei live nei club italiani in primavera

Dopo il grande successo del concerto sold out all’Unipol Forum di Milano, un evento che lo ha visto protagonista di un live arricchito dalla presenza di numerosi ospiti, Neffa annuncia oggi ‘Club Tour 2026 – Universo Neffa’ (Vivo Concerti), il nuovo tour nei principali club italiani, che partirà la prossima primavera. La prima data sarà il 5 marzo 2026 a Torino @Teatro Concordia, e si proseguirà l’8 marzo a Firenze @ Teatro Cartiere Carrara, l’11 marzo a Roma @ Atlantico Live, il 13 marzo a Napoli @ Casa della Musica, il 16 marzo a Milano @ Alcatraz, il 22 marzo a Bologna @ Estragon Club.

In scaletta i nuovi brani e i pezzi cult

Neffa porterà sul palco un viaggio attraverso la sua discografia, dai brani dell’ultimo album ‘Canerandagio’ (Numero Uno/Sony Music Italy) fino ai brani cult del suo repertorio. I fan potranno scatenarsi tra l’energia funk, le vibrazioni hip hop e le inconfondibili sonorità groove soul che hanno reso Neffa uno degli artisti più influenti della scena musicale italiana. Club Tour 2026 – Universo Neffa sarà un’occasione unica per celebrare un artista che ha saputo mescolare e reinventare generi, lasciando un’impronta indelebile nella cultura musicale rap, soul e pop.

Quando e come comprare i biglietti

I biglietti per le nuove date saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da venerdì 5 dicembre, alle ore 14:00, e nei punti vendita autorizzati da mercoledì 10 dicembre alle ore 11:00. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

Il calendario

Giovedì 5 marzo 2026 – Torino @ Teatro Concordia

Domenica 8 marzo 2026 – Firenze @ Teatro Cartiere Carrara

Mercoledì 11 marzo 2026 – Roma @ Atlantico Live

Venerdì 13 marzo 2026 – Napoli @ Casa della Musica

Lunedì 16 marzo 2026 – Milano @ Alcatraz

Domenica 22 marzo 2026 – Bologna @ Estragon Club