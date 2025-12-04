Caroline Pagani vince la Targa Tenco 2025 con “Pagani per Pagani”

L’attrice e cantante Caroline Pagani ha vinto la Targa Tenco 2025 come Miglior Album a Progetto con il doppio disco “Pagani per Pagani”, omaggio al fratello Herbert Pagani, artista poliedrico attivo tra Italia e Francia. Il riconoscimento, assegnato da una giuria di giornalisti ed esperti della canzone d’autore, premia ogni anno le migliori produzioni pubblicate nel periodo stabilito dal Club Tenco.

Il progetto ripercorre la vasta produzione creativa di Herbert Pagani, morto in Florida nel 1988 per una leucemia fulminante. Disegnatore, poeta, cantautore, conduttore radiofonico, pittore e scultore, fu anche ecologista e pacifista, capace di anticipare temi oggi centrali come guerre, pandemie, cambiamenti climatici e rischi dell’iper-tecnologia.

“Sono particolarmente felice di questo premio dedicato alle canzoni di mio fratello Herbert – ha spiegato Caroline Pagani, definendo il disco – un lavoro fortemente desiderato e autoprodotto, nato per custodire e tramandare la sua eredità artistica”.

Il doppio album accoglie collaborazioni di rilievo con Danilo Rea, Fabio Concato, Giorgio Conte, Shel Shapiro, Moni Ovadia e Alessandro Nidi. Le tracce spaziano tra reinterpretazioni di brani storici, materiali poetici e testi inediti, restituendo la complessità visionaria di un autore che ha lasciato un’opera ricca e sorprendentemente attuale.

Caroline Pagani, attrice e drammaturga con una solida formazione internazionale e numerose collaborazioni teatrali, porta avanti da anni un percorso che unisce musica, scena e ricerca. Nel 2024 ha debuttato con uno spettacolo-concerto dedicato al fratello e pubblicato nuovi brani, tra cui “Palcoscenico” e una nuova versione di “Albergo a ore” accompagnata da Danilo Rea. “Pagani per Pagani” si conferma così un’opera che custodisce e rinnova l’eredità di uno degli artisti più originali del Novecento, riaffermandone la forza poetica e la capacità di parlare anche alle nuove generazioni.