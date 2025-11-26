I Ministri annunciano il ‘Provincia Popolare Tour 2026’

Dopo il successo del tour 2025, che ha portato I Ministri sui palchi delle principali città italiane, la band milanese è pronta a rimettersi in viaggio con un nuovo progetto dal titolo evocativo: ‘Provincia Popolare Tour 2026‘. Un percorso che si annuncia come un ritorno alle origini e un atto d’amore verso la musica dal vivo e quei luoghi che la mantengono viva ogni giorno.

“Per tutti quelli che hanno percorso chilometri per ascoltare Aurora Popolare e per chi non ha potuto esserci, per i club che resistono e per i luoghi che continuano a credere nella musica autentica: questa volta saremo noi a macinare i chilometri”, dichiarano I Ministri, spiegando il senso profondo di un tour che vuole unire il Paese da nord a sud.

Un ritorno alle origini

Il Provincia Popolare Tour segna anche un ritorno simbolico: la band si presenterà nuovamente nella sua formazione in trio, la stessa con cui vent’anni fa definì la propria identità artistica. Una scelta che restituisce il suono più diretto e viscerale del gruppo, pronto a riabbracciare il pubblico in contesti più intimi e genuini.

Un viaggio nel cuore dei club italiani

Il tour, organizzato da Locusta Booking, partirà il 23 gennaio da Livorno e si concluderà il 7 marzo a Messina, attraversando tutta l’Italia con tappe in club storici e spazi indipendenti.

Le date confermate:

23 gennaio – The Cage – Livorno

24 gennaio – Vidia – Cesena

29 gennaio – Sanbapolis – Trento

30 gennaio – Druso – Bergamo

6 febbraio – Urban – Perugia

7 febbraio – Lizard – Caserta

8 febbraio – Magma – Tolentino (MC)

12 febbraio – Diavolo Rosso – Asti

13 febbraio – Astro Club – Fontanafredda (PN)

19 febbraio – H2NO – Pistoia

20 febbraio – Mood – Rende (CS)

21 febbraio – Spazioporto – Taranto

22 febbraio – Officine Cantelmo – Lecce

5 marzo – Candelai – Palermo

6 marzo – Mercati Generali – Catania

7 marzo – Retronoveau – Messina

I biglietti sono già disponibili sul sito ufficiale di Locusta: https://www.locusta.net/provincia-popolare-tour-2026.

Musica e resistenza culturale

Con Provincia Popolare, I Ministri scelgono di raggiungere quelle “geografie marginali ma vitali” dove la musica dal vivo continua a essere un presidio culturale e umano. Un modo per restituire energia e riconoscenza a chi, lontano dai riflettori, mantiene viva la passione per i concerti.

Non un semplice tour, dunque, ma una dichiarazione d’intenti: portare la loro Aurora Popolare ovunque ci sia spazio per farla risuonare, anche su palchi essenziali, imperfetti e per questo ancora più veri.