Billboard Women in Music 2025, al via la seconda edizione italiana

Dopo l’edizione inaugurale del 2024, che ha acceso i riflettori sul contributo delle donne alla musica e alla cultura, Billboard Women in Music si evolve e propone quest’anno un progetto ancora più ricco e articolato. La seconda edizione sarà di scena negli spazi di UFO Milano, il nuovo hub culturale che ospita la redazione di Billboard Italia, in via Orobia 26, che per l’occasione diventerà la Women in Music House nelle giornate di martedì 25 – in concomitanza con la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne – mercoledì 26 e venerdì 28 novembre con un format ripensato che unisce esperienze dal vivo e produzione digitale, ampliando lo spazio dedicato alle voci femminili e alle loro storie.

Il ricordo di Ornella Vanoni

Billboard Women in Music arriva a pochi giorni di distanza dalla scomparsa di un’artista che lascia un’eredità importantissima, probabilmente unica, non solo dal punto di vista dell’eccellente produzione musicale ma anche da quello umano, per il coraggio e la sfrontatezza di non seguire mai le opinioni comuni pur di difendere le proprie: Ornella Vanoni. Billboard Women in Music cercherà di ricordarla con un omaggio sentito e di certo condiviso dalle artiste che ne saranno protagoniste. Il tema di questa edizione è Intersections, un concetto che racconta il potere della musica di creare connessioni e generare nuove prospettive quando incontra altri linguaggi: arte, cinema, sport, letteratura, attivismo, social media. Billboard Women in Music diventa così un ecosistema di esperienze, un luogo dove storie, idee e visioni si incontrano, dando voce al talento delle donne che contribuiscono al cambiamento e all’innovazione. E, come da tradizione, non mancheranno i prestigiosi Award. I nove riconoscimenti assegnati da Billboard Women in Music celebrano artiste e professioniste che stanno plasmando il panorama musicale italiano. Tra le protagoniste assolute di questa edizione, Giorgia, premiata come Woman of the Year che incontrerà la conduttrice tv e scrittrice, Serena Dandini. Una delle voci più potenti e riconoscibili della musica italiana, Giorgia continua a incarnare un modello di creatività e rigore artistico, capace di parlare a generazioni diverse con autenticità e profondità. La sua presenza all’edizione 2025 sottolinea il valore del suo percorso e il suo ruolo centrale nel panorama contemporaneo.