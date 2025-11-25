25 Novembre, Giornata contro la violenza sulle donne. Meloni: “E’ atto contro libertà di tutti”

VAI ALLO SPECIALE – 25 NOVEMBRE
“In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, riafferma l’impegno costante dell’Italia e della Farnesina nel prevenire e contrastare ogni forma di violenza e discriminazione contro le donne, in Italia e nel mondo. “La violenza contro le donne è una violazione inaccettabile dei diritti umani e un ostacolo allo sviluppo delle nostre società. L’Italia deve continuare a essere in prima linea per promuovere l’uguaglianza di genere, l’emancipazione femminile e la tutela delle persone più vulnerabili. Dobbiamo costruire un futuro in cui nessuna donna tema per la propria libertà o per la propria vita. È una responsabilità che riguarda le istituzioni, la società civile e ciascuno di noi”, ha dichiarato il Ministro.
Essere un uomo “non significa resistere a tutto. Significa permettersi di sentire. Non significa controllare. Significa accogliere. Non significa trattenere. Significa lasciare spazio alla verità, anche quando fa male”. Lo scrive Gino Cecchettin su La Stampa in occasione del 25 novembre. Cecchettin racconta del suo cambiamento avvenuto con le esperienze vissute con la morte della moglie Monica e della figlia Giulia. Un cambiamento “liberatorio” che “inizia solo da noi uomini”.
“La violenza sulle donne e i tanti femminicidi che commentiamo ormai come un triste rituale quotidiano sono l’iceberg di una catena di carenze e ingiustizie quotidiane che si può e si deve spezzare. E allora combattiamo ogni giorno. Per una sicurezza che ancora non può dirsi garantita, tra denunce che non bastano per mettere in salvo una vita, forze dell’ordine che nelle condizioni in cui operano faticano a dare una risposta efficace, centri antiviolenza che sopravvivono con fondi a singhiozzo. Per una educazione affettiva e sessuale, perché nelle scuole non si lascino i giovani senza strumenti per costruire relazioni sane e paritarie. Per la libertà e la forza economica delle donne, visto che nell’attuale mondo del lavoro le lavoratrici faticano su stipendi, contratti, opportunità, e per i lavoratori non c’è un congedo paterno paritario. Per il diritto alla salute delle vittime, che rinunciano a curarsi o a fare prevenzione per paura, isolamento o mancanza di supporto. Per rafforzare ancora i sostegni a chi vuole scegliere di andarsene dalla violenza ma non riesce a farlo perché non ha nemmeno un conto personale, dipende dal partner e non è di fatto libera. Noi siamo quelli del reddito di libertà, del Codice Rosso. I passi avanti ci sono stati, ma non basta. Dobbiamo fare tutti insieme di più. Spezziamo tutte le catene”. Lo scrive sui social il leader del M5S Giuseppe Conte.
“La violenza sulle donne è un atto contro la libertà. Di tutti. Un fenomeno intollerabile, che continua a colpire e che va combattuto senza sosta”. Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni. “In questi anni – scrive Meloni -, abbiamo varato leggi molto significative, inasprito le pene e rafforzato gli strumenti a disposizione, come il ‘codice rosso’ e le misure di prevenzione. Abbiamo raddoppiato i fondi per i centri antiviolenza e le case rifugio, potenziato e reso strutturale il reddito di libertà, promosso il numero 1522, portato avanti innovative attività di educazione e sensibilizzazione. Sono passi avanti concreti, ma non ci fermiamo qui. Dobbiamo continuare a fare, ogni giorno, molto di più. Per proteggere, per prevenire, per sostenere. Per costruire un’Italia in cui nessuna donna debba più sentirsi sola, minacciata o non creduta. La libertà e la dignità delle donne sono un dovere dello Stato e una responsabilità di tutti”.
“In ogni ambito della vita sociale e privata, nelle case, nei luoghi di lavoro e negli spazi urbani, il principio della parità tarda ad affermarsi, limitando l’autonomia femminile, compromettendo la sicurezza delle donne, impoverendo il progresso della società. I teatri di conflitto armato, dove la violenza contro le donne viene utilizzata come strumento di intimidazione e oppressione, ne sono drammatico esempio. Oggi assistiamo al dilagare di forme di violenza consentite dalla dimensione digitale, amplificate dalle dinamiche dei social network, con effetti tutt’altro che virtuali: umiliazioni, ricatti, coercizioni che portano, nei casi più gravi, ad aggressioni fisiche e femminicidi. Abusi che lasciano cicatrici profonde nel corpo e nella mente. In questo contesto, affatto indifferente è l’uso del linguaggio quando alimenta stereotipi, pretende di giustificare relazioni di dominio e comportamenti inaccettabili. Parità significa, prima di tutto, educazione al linguaggio del rispetto. Nel 65° anniversario dell’assassinio delle sorelle Mirabal, torturate e uccise il 25 novembre 1960, nella Repubblica Dominicana – oggi, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – la loro scelta di opporsi alla dittatura continua a ispirare intere generazioni, ricordandoci che libertà e protagonismo delle donne sono conquiste collettive da difendere e consolidare ogni giorno”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.