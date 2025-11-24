Jimmy Cliff, morto a 81 anni il gigante del reggae

Reggae in lutto: è morto a 81 anni Jimmy Cliff, uno dei pioneri del genere. E’ stata la famiglia dell’artista a comunicare via social il decesso, avvenuto per una “crisi epilettica seguita da polmonite“. “A tutti i suoi fan in tutto il mondo, sappiate che il vostro sostegno è stato la sua forza per tutta la sua carriera. Ha davvero apprezzato l’affetto di ogni singolo fan”, hanno aggiunto i familiari.

Chi era Jimmy Cliff

James Chambers (questo il suo vero nome) era nato in Giamaica, nella periferia di Saint James, il 30 luglio 1944. Si era poi trasferito a Kingston per diventare un musicista. A inizio Anni 60 il suo Paese stava ottenendo l’indipendenza dal Regno Unto e inaugurava la sua rivoluzione musicale, con le prime sonorità reggae, chiamate in un primo momento ska e rocksteady. Cliff iniziava a farsi strada, con brani come ‘King of Kings’ e ‘Miss Jamaica’, contribuendo a guidare il movimento musicale assieme a future star come Bob Marley, Toots Hibbert e Peter Tosh.

Raggiunse l’apice con ‘The harder they come’, ma, dopo una pausa alla fine degli Anni 70, lavorò stabilmente per decenni, sia come turnista con i Rolling Stones che collaborando con Wyclef Jean, Sting e Annie Lennox. Tra i suoi successi si ricordano ‘Many rivers to cross’, ‘You can get it if you really want’ e ‘Vietnam’.

Cliff è stato anche attore: a inizio Anni 70 accettò di recitare nel film ‘The harder they come’ di Perry Henzell su un aspirante musicista reggae (Ivanhoe) che si dà al crimine in un momento di stallo della sua carriera.

Il primo ministro giamaicano Andrew Holness lo ha definito “un gigante culturale”. Vincitore di Grammy e inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2010, il cantante di Saint James è stato anche uno dei pochi artisti – insieme a Bob Marley, Peter Tosh e Bunny Wailer – ad aver ricevuto l’Ordine al Merito della Giamaica, un riconoscimento riservato ai più grandi talenti del Paese.