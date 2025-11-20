Eros Ramazzotti, il nuovo progetto e un sogno: “Duettare con Lady Gaga”

“La musica è la cosa che sono riuscito a fare meglio di tutto, insieme ai figli”. Così Eros Ramazzotti conversando con la figlia Aurora nella prestigiosa sede delle cantine di Ca’ del Bosco, in Franciacorta, per presentare il suo nuovo progetto musicale. A distanza di tre anni dall’ultimo lavoro discografico, Ramazzotti inaugura un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera a quarant’anni dall’uscita del brano ‘Una storia importante’ al Festival di Sanremo: il 21 novembre esce in tutto il mondo ‘Una Storia Importante’/’Una Historia Importante’, il nuovo album – in versione italiana e spagnola.

La scelta non è casuale, perché ‘Una storia importante’ è stato anche il “primo brano che ha avuto successo all’estero, a partire dalla Francia”, ha ricordato l’artista. Nel disco ci sono collaborazioni importanti con Jovanotti, Elisa, Max Pezzali, Giorgia, Ultimo (“lo considero come una sorta di erede”), Andrea Bocelli per i quali ha speso parole di apprezzamento e ringraziamento. A partire da venerdì 21 novembre sarà in rotazione radiofonica in oltre 30 paesi ‘L’aurora’/’La Aurora’ reinterpretata con Alicia Keys. “I brani li ho solo remixati con il canto di altri artisti, miei amici. Chi mi è stato vicino sono persone con cui ho un bellissimo rapporto, non ho ancora fatto tutto e chissà si potrebbe anche pensare ad un volume 2. Questo disco è anche per chiudere questi 40 anni di carriera per iniziarne altri”, ha aggiunto.

Il saluto di Alicia Keys, i brani inediti e le hit

E proprio Alicia Keys, 17 volte vincitrice ai Grammy Awards, ha regalato un saluto in collegamento dagli Stati Uniti. “Sono molto felice di aver partecipato a questo progetto”, ha detto per poi emozionarsi quando ha parlato con la figlia di Eros, Aurora, a cui la canzone è dedicata. In questa nuova versione prodotta dalla cantautrice e musicista americana, le voci dei due artisti si fondono in un dialogo autentico. “E’ stato un onore aver contribuito a celebrare la tua lunghissima carriera e ti auguro il meglio”, ha aggiunto. Per la produzione di questo nuovo progetto che fonde passato, presente e futuro in un unico suono, Ramazzotti sceglie di tornare a collaborare con CanovA, intrecciando in 15 tracce brani inediti ad alcune delle hit più iconiche della sua carriera, riarrangiate in una nuova veste.

Tra gli inediti del disco – ‘Festa/’Fiesta’, ‘Domani’/’Mañana’, ‘Solo insieme a te’/’Solo junto a ti’, ‘Stupide parole romantiche’/’Estúpidas palabras románticas’, ‘5 secondi’/’5 segundos’ – c’è anche il primo singolo ‘Il mio giorno preferito’/’Mi día preferido’ -scritto con Edoardo D’Erme, Tommaso Paradiso, CanovA, Antonio Cirigliano e prodotto da CanovA. Ad impreziosire l’album anche nuove collaborazioni internazionali, con l’artista simbolo della musica messicana contemporanea Carín León e con Lali, cantautrice e attrice tra le più popolari e affermate dell’America Latina.

40 anni di carriera ripercorsi con la figlia Aurora

Nel ripercorrere questi 40 anni di carriera, con le domande della figlia Aurora, dai trionfi di Sanremo con un toccante ricordo di Pippo Baudo (“ha dato sempre molta importanza alla musica, una cosa difficile da trovare oggi”, ha detto) alle turnè con Jovanotti e Pino Daniele, il cantautore romano con questo disco chiude un capitolo importante della sua storia, ma è pronto ad aprirne uno nuovo. “Io voglio avere la possibilità di fare quello che ho fatto, perché il pop non morirà mai. Ci sono tante cose che succedono nel mondo, ma altri generi come la trap non hanno la forza che ha avuto e che ha ancora il pop”, ha detto il cantautore romano. “Mi inginocchierei sui ceci per fare un duetto con Lady Gaga, ho visto il suo ultimo concerto a Milano è stato pazzesco”, ha poi rivelato. “Per me la cosa importante oggi è che devi arrivare al cuore della gente scrivendo una canzone, se sei credibile ci riesci altrimenti è fuffa. L’amore poi è difficile, oggi ce ne è poco e per questo alla gente bisogna dare qualcosa di positivo”, ha aggiunto ancora. “Per me il successo arriva perchè la gente apprezza se hai fatto qualcosa di buono”, ha sottolineato ancora. Da artista ormai di livello internazionale, Ramazzotti ci ha tenuto però a ribadire che “la mia casa è l’Italia, nel bene e nel male. Un paese stupendo, bellissimo, ma con tanti problemi che si potrebbero risolvere perchè qui la gente ha una grande testa”. Infine alla domanda di Aurora se veramente avesse pensato di smettere, ha replicato con una battuta: “L’ho detto davvero? Forse l’ha detto Pupo il mio alter ego. In realtà non vedo l’ora di partire in tour”. Ramazzotti debutterà infatti il 14 febbraio a Parigi per un tour Mondiale che lo porterà poi dal 6 giugno di nuovo nei principali stadi italiani.