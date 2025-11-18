Regno Unito, una moneta celebra Freddie Mercury

La Royal Mint britannica ha reso omaggio a Freddie Mercury con una nuova moneta che celebra i 40 anni dalla sua straordinaria esibizione al Live Aid.

La moneta raffigura il frontman dei Queen, con la testa reclinata all’indietro e l’asta del microfono lungo il fianco in una delle sue pose più iconiche. Un pentagramma musicale che corre lungo il bordo della moneta rappresenta la sua estensione vocale di quattro ottave.

La prima moneta è stata coniata dalla sorella di Mercury, Kashmira Bulsara, presso la Royal Mint, in Galles, la scorsa settimana. “La moneta cattura perfettamente la sua passione e la gioia che ha portato a milioni di persone attraverso la sua musica”, ha affermato Bulsara.

La moneta è in vendita sul sito web della Royal Mint. I prezzi partono da 18,50 sterline (20,99 euro) per una versione da 5 sterline non in circolazione. Una moneta d’oro proof da 57 grammi costa 9.350 sterline (10.606,31 euro).