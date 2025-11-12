Australia, 374 cornamuse suonano gli AC/DC: è record mondiale

Una folla immensa a Melbourne, in Australia, ha assistito alla esibizione di 374 cornamuse che hanno suonato “It’s a long way to the top” degli AC/DC. Si tratta di un nuovo record mondiale certificato dall’Australian Book of Records. Il precedente primato era stato stabilito da 333 suonatori in Bulgaria nel 2012.

Presentata come “The Great Melbourne Bagpipe Bash”, l’eclettica esibizione si è svolta a Federation Square, in Swanston Street, a Melbourne, che è stata il set del videoclip del 1976 della band hard rock australiana, in cui suonavano il brano di successo sul retro di un camion pianale che attraversava lentamente il traffico del centro città con la musica a tutto volume dagli altoparlanti.