Cremonini show da Fiorello, lancia l’inedito ‘La Santa Pennicanza’

Cesare Cremonini fa visita a Fiorello e lancia il brano inedito ‘La Santa Pennicanza’. Puntata speciale, quella di oggi, per ‘La Pennicanza’ su Rai Radio2 da questa settimana visibile anche in versione visual sul canale 202 del digitale terrestre.

Fiorello, affiancato da Fabrizio Biggio, ha accolto in studio Cremonini per un momento di autentica improvvisazione diventato subito un piccolo evento: la presentazione dell’inedito ‘La Santa Pennicanza’, brano swing ispirato proprio al programma e al suo spirito giocoso, ironico e imprevedibile.

La performance sui tetti degli studi Rai a via Asiago

L’incontro tra Fiorello e Cremonini si è trasformato in un esperimento creativo dal vivo, culminato in una sorprendente performance sui tetti degli studi Rai di via Asiago a Roma. È lì che Cremonini ha presentato in anteprima il brano dedicato allo showman, nato quasi per gioco ma con un’intuizione precisa: restituire alla musica italiana quel legame tra comicità, cultura popolare e libertà espressiva che ha caratterizzato epoche d’oro del nostro intrattenimento, da Renzo Arbore a Renato Carosone.

Fiorello ha sottolineato a come “dall’idea di un programma nasca un brano”, trasformando il momento in un esperimento creativo condiviso con Cremonini, tra ironia, ritmo e spontaneità. ‘La Santa Pennicanza’ si muove tra swing e surrealtà, rievocando le atmosfere del teatro d’avanguardia e della scuola musicale napoletana, fino a intrecciarsi con lo spirito vivace e irriverente del programma di Rai Radio2.

La chiamata a sorpresa di Arbore

I due hanno ricevuto quindi una grande sorpresa: la chiamata inaspettata di Renzo Arbore, che ha telefonato allo showman: “Cremonini ha fatto una bella canzone, una di quelle che potrei cantare anch’io! Mi sono divertito moltissimo con voi, vi seguo ogni pomeriggio. Grazie a voi per il divertimento che mi date”, il suo messaggio. Fiorello ha ringraziato: “Parole così sono il premio più bello per noi che facciamo questo mestiere”, seguito da Cremonini che ha concluso con affetto: “Ti voglio bene, Renzo!”.

Il brano, scritto e musicato da Cesare Cremonini, è prodotto dallo stesso artista con Alessandro De Crescenzo e registrato presso gli studi Fonoprint di Bologna, con un ensemble che rievoca le formazioni swing italiane: Daniele D’Alessandro (Clarinetto), Gabriele Polimeni (Tromba), Federico Pierantoni (Trombone), Alessia Tondo (una delle voci più importanti della scena legata alla world music italiana), Salvatore Cauteruccio (Fisarmonica), Matteo (Sax), Ballo Balestri (basso), Andrea Fontana (batteria), Alessandro de Crescenzo (produttore e chitarra).

Cremonini: “La Santa Pennicanza canzone alla Arbore”

“È una canzone ‘alla Arbore’ – dice Cremonini – come quelle che tutti conoscono di ‘Indietro tutta’ e ‘Quelli della notte’. Canzoni nate liberamente, che con semplicità e ironia taglienti arrivavano davvero a tutti, raccontando un’Italia che stava cambiando. Dedicare una canzone al ritorno del più grande showman italiano è stato per me un onore e una sfida, un esperimento e un’ispirazione. Ho sempre desiderato recuperare la tradizione del teatro d’avanguardia italiano, da cui sono nati straordinari cantautori come Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Rino Gaetano e lo stesso Dalla, che sono riusciti a legare l’intrattenimento alla cultura popolare. Credo sia venuto il momento, la sento come una necessità, di recuperare e valorizzare quello stile musicale che ha caratterizzato una delle epoche più luminose della cultura dell’intrattenimento italiano. E questo non può che avvenire se non attraverso il genio televisivo e artistico di Fiorello che con il suo ritorno in radio mi ha ispirato la canzone e riportato con la mente a quando ero bambino e mi accorsi che tutti, davvero tutti cantavamo le stesse canzoni”.

Il brano rende omaggio a un’Italia d’altri tempi, fatta di ironia, leggerezza e poesia quotidiana. Richiama le atmosfere raffinate e giocose della scuola swing del sud Italia, che raccontano il piacere delle piccole pause, trasformando la ‘pennichella’ in un atto poetico tutto italiano.

‘La Santa Pennicanza’ è scritta musica e testo da Cesare Cremonini. La produzione è di Cremonini e Alessandro De Crescenzo.

Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali da domani, sabato 8 novembre (https://cremonini.lnk.to/santapennicanza) mentre il video sarà disponibile dalla mezzanotte (https://youtu.be/GFNsIx3Mly0).