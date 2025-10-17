Ace Frehley, morto il chitarrista e fondatore dei Kiss

È morto a 74 anni Ace Frehley, chitarrista e membro fondatore dei Kiss. Secondo quanto riferito dal suo agente, si è spento serenamente, circondato dai familiari, a Morristown, dopo una recente caduta. La famiglia ha dichiarato di essere “completamente devastata e con il cuore spezzato”, ma di voler custodire per sempre la sua risata e ricordare la gentilezza che ha sempre dimostrato verso gli altri. Il musicista e i membri della storica band sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2014.

Gene Simmons, Eric Carr, Ace Frehley e Paul Stanley dei Kiss in concerto nel 1981 (Foto Ralph Dominguez/MediaPunch/IPX)

La storia dei Kiss

La formazione originale dei Kiss, noti per successi come ‘Rock and Roll All Nite’ e ‘I Was Made for Lovin’ You’, comprendeva, oltre a Frehley, il cantante e chitarrista Paul Stanley, il bassista Gene Simmons e il batterista Peter Criss. I membri della band interpretavano personaggi ispirati ai fumetti: Frehley era noto come ‘Space Ace‘ o ‘The Spaceman‘. L’artista newyorkese sperimentava spesso con pirotecnica, facendo fumare e illuminare le chitarre e lanciando razzi dai manici.

Il gruppo raggiunse enorme popolarità soprattutto a metà anni Settanta, vendendo decine di milioni di dischi e sfruttando il proprio look iconico per prodotti commerciali. Il loro brano di maggior successo negli Stati Uniti fu ‘Beth’, che nel 1976 raggiunse il numero 7 della classifica Billboard Top 100. Frehley lasciò i Kiss nel 1982, durante gli anni in cui il complesso aveva tolto il celebre trucco e attraversava un periodo di successi altalenanti. Proseguì la carriera da solista con la sua band, Frehley’s Comet, ma negli anni ’90 tornò nei Kiss per una reunion trionfale che ripristinò lo stile originale, apprezzata anche da Nirvana, Weezer e Melvins, che avevano reso loro omaggio con tributi musicali.

La band ricorda Ace Frehley

In un comunicato congiunto, Simmons e Stanley hanno detto: “Siamo devastati dalla scomparsa di Ace Frehley. È stato un pilastro del rock essenziale e insostituibile durante i capitoli più formativi della storia della band. È e sarà sempre parte del lascito dei Kiss”.