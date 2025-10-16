Il Tre con ‘Anima Nera’, dal 7 novembre nuovo album

Dopo aver pubblicato i singoli ‘Paura di me’ e ‘Cani randagi’, Il Tre è pronto a tornare con il suo nuovo album ‘Anima Nera’, in uscita il 7 novembre su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico per Warner Music Italy. Questo terzo lavoro in studio si preannuncia come il progetto più personale e riflessivo dell’artista romano, un viaggio introspettivo in cui Guido Luigi Senia, in arte Il Tre, si mette completamente a nudo affrontando le proprie paure, le ombre e le contraddizioni che lo abitano. ‘Anima Nera’ è il suo lavoro più personale e maturo, che segna un’evoluzione sonora e narrativa in cui la scrittura si fa più cantautorale e melodica, pur mantenendo radici salde nel rap, genere che da sempre contraddistingue la sua Musica. L’artista ha dato anticipazione di questo nuovo disco attraverso un trailer pubblicato martedì 14 ottobre sul suo profilo Instagram. In ‘Anima Nera’ Il Tre si misura con sé stesso e con il proprio lato più oscuro, trasformando la vulnerabilità in Musica e la fragilità in un punto di partenza per rinascere. ‘Anima Nera’ è un viaggio senza filtri che restituisce una fotografia sincera di un ragazzo che cresce insieme alla sua Musica mostrando tutte le sue sfumature, dalla rabbia viscerale alla dolcezza sospesa. In questo senso, l’album attraversa temi che da sempre accompagnano Il Tre: la dipendenza affettiva, la paura, il tradimento, la solitudine, ma anche il coraggio di inseguire il proprio sogno.

La capacità di raccontare emozioni autentiche e universali

Dopo aver conquistato il pubblico con gli album ‘Ali’ (certificazione Platino) e ‘Invisibili’ (certificazione Oro), che hanno entrambi debutatto in vetta alla classifica di vendita Fimi/Gfk al momento dell’uscita, e dopo l’esperienza al Festival di Sanremo con ‘Fragili’ (disco di Platino con 31,3 milioni di streaming solo su Spotify), Il Tre conferma ancora una volta la propria capacità di raccontare emozioni autentiche e universali, affermandosi come una delle voci più riconoscibili e amate della nuova generazione.

Con ‘Anima Nera’ si apre così un nuovo capitolo nella carriera di un artista che non ha paura di mostrarsi per quello che è: umano, imperfetto, vero. Inoltre, venerdì 28 novembre partirà dall’Estragon di Bologna il suo Live Tour 2025, che proseguirà a Firenze (domenica 30 novembre 2025 al Teatro Cartiere Carrara), per poi fare tappa a Padova (martedì 2 dicembre 2025 al Gran Teatro Geox), Torino (mercoledì 3 dicembre 2025 al Teatro Concordia) e Molfetta (BA) (venerdì 05 dicembre 2025 all’Eremo Club). La tournée si concluderà a Milano (martedì 16 dicembre 2025 al Fabrique) e Roma (giovedì 18 dicembre 2025 al Palazzo dello Sport), con due concerti che chiuderanno un anno di grande evoluzione personale e musicale e che promettono di essere per il pubblico un’esperienza intensa e coinvolgente.