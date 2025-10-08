Accesso Archivi

Accesso Archivi

mercoledì 8 ottobre 2025

Ultima ora

Damiano David e Cesare Cremonini: duetto al concerto a Milano del frontman dei Maneskin

Damiano David e Cesare Cremonini: duetto al concerto a Milano del frontman dei Maneskin
Damiano David in concerto a Milano (foto Luca Marenda)
LaPresse
LaPresse
,

I due artisti si sono esibiti sulle note de ‘La stella di Broadway’

All’Unipol Forum di Milano si è tenuto ieri sera, 7 ottobre 2025, il primo dei tre appuntamenti italiani del World Tour di Damiano David, composto di 34 date. Special guest della serata è stato Cesare Cremonini, che ha duettato con Damiano sulle note de ‘La nuova stella di Broadway’.

Sabato 11 e domenica 12 ottobre sarà doppia la tappa al Palazzo dello Sport di Roma. L’artista arriva in Italia per il finale della Leg Europea andata sold out, e dopo due date alla Roundhouse di Londra con 6.000 presenze, Madrid con 15.000 presenze, Parigi con 9.000 persone e Bruxelles con oltre 8.000 persone. Il tour proseguirà nel corso dell’anno con date in Australia, Nord America, Sud America e Asia. Il progetto discografico di Damiano David ha superato i 900 milioni di stream globali, con certificazioni in 9 Paesi.

I biglietti per il World Tour 2025 sono disponibili in prevendita (per info: www.damianodavidofficial.com).

Damiano David: le date del World Tour

  • Gio 11 Set – Polonia, Varsavia – COS Torwar Sold out
  • Sab 13 Set – Germania, Berlino – Uber Eats Music Hall Sold out
  • Lun 15 Set – Paesi Bassi, Amsterdam – AFAS Live Sold out
  • Mer 17 Set – Germania, Colonia – Palladium Sold out
  • Dom 21 Set – Spagna, Barcellona – Saint Jordi Club Sold out
  • Lun 22 Set – Spagna, Madrid – WiZink Center Sold out
  • Ven 26 Set – Francia, Parigi – Adidas Arena Sold out
  • Dom 28 Set – Regno Unito, Londra – Roundhouse Sold out
  • Lun 29 Set – Regno Unito, Londra – Roundhouse Sold out
  • Gio 02 Ott – Belgio, Bruxelles – Forest National Sold out
  • Sab 04 Ott – Svizzera, Zurigo – Halle622 Sold out
  • Mar 07 Ott – Italia, Milano – Unipol Forum Sold out
  • Sab 11 Ott – Italia, Roma – Palazzo dello Sport Sold out
  • Dom 12 Ott – Italia, Roma – Palazzo dello Sport Sold out
  • Mer 22 Ott – Australia, Sydney – Enmore Theatre Sold out
  • Ven 24 Ott – Australia, Melbourne – Forum Sold out
  • Lun 27 Ott – Giappone, Tokyo – Tokyo Garden Theater
  • Mer 29 Ott – Giappone, Osaka – Zepp Osaka Bayside
  • Ven 07 Nov – Brasile, San Paolo – Tokio Marine Hall Sold out
  • Dom 09 Nov – Cile, Santiago – Teatro Caupolican Sold out
  • Mar 11 Nov – Argentina, Buenos Aires – Complejo C Art Media Sold out
  • Gio 13 Nov – Colombia, Bogotá – Teatro Royal Center Sold out
  • Lun 17 Nov – Messico, Città del Messico – Auditorio BlackBerry Sold out
  • Ven 21 Nov – USA, Seattle – Paramount Theatre
  • Dom 23 Nov – USA, San Francisco – The Masonic
  • Mar 25 Nov – USA, Los Angeles – The Wiltern Sold out
  • Sab 29 Nov – USA, Chicago – The Riviera Theatre
  • Dom 30 Nov – USA, Detroit – The Fillmore Detroit
  • Mar 02 Dic – Canada, Toronto – Coca-Cola Coliseum
  • Gio 04 Dic – Canada, Montreal – MTELUS Sold out
  • Sab 06 Dic – USA, Philadelphia – The Fillmore Philadelphia
  • Lun 08 Dic – USA, New York – Brooklyn Paramount Sold out
  • Mar 09 Dic – USA, New York – Brooklyn Paramount
  • Mar 16 Dic – USA, Washington DC – The Fillmore Silver Spring
© Riproduzione Riservata