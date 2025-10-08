Damiano David e Cesare Cremonini: duetto al concerto a Milano del frontman dei Maneskin

All’Unipol Forum di Milano si è tenuto ieri sera, 7 ottobre 2025, il primo dei tre appuntamenti italiani del World Tour di Damiano David, composto di 34 date. Special guest della serata è stato Cesare Cremonini, che ha duettato con Damiano sulle note de ‘La nuova stella di Broadway’.
Sabato 11 e domenica 12 ottobre sarà doppia la tappa al Palazzo dello Sport di Roma. L’artista arriva in Italia per il finale della Leg Europea andata sold out, e dopo due date alla Roundhouse di Londra con 6.000 presenze, Madrid con 15.000 presenze, Parigi con 9.000 persone e Bruxelles con oltre 8.000 persone. Il tour proseguirà nel corso dell’anno con date in Australia, Nord America, Sud America e Asia. Il progetto discografico di Damiano David ha superato i 900 milioni di stream globali, con certificazioni in 9 Paesi.
I biglietti per il World Tour 2025 sono disponibili in prevendita (per info: www.damianodavidofficial.com).
Damiano David: le date del World Tour
- Gio 11 Set – Polonia, Varsavia – COS Torwar Sold out
- Sab 13 Set – Germania, Berlino – Uber Eats Music Hall Sold out
- Lun 15 Set – Paesi Bassi, Amsterdam – AFAS Live Sold out
- Mer 17 Set – Germania, Colonia – Palladium Sold out
- Dom 21 Set – Spagna, Barcellona – Saint Jordi Club Sold out
- Lun 22 Set – Spagna, Madrid – WiZink Center Sold out
- Ven 26 Set – Francia, Parigi – Adidas Arena Sold out
- Dom 28 Set – Regno Unito, Londra – Roundhouse Sold out
- Lun 29 Set – Regno Unito, Londra – Roundhouse Sold out
- Gio 02 Ott – Belgio, Bruxelles – Forest National Sold out
- Sab 04 Ott – Svizzera, Zurigo – Halle622 Sold out
- Mar 07 Ott – Italia, Milano – Unipol Forum Sold out
- Sab 11 Ott – Italia, Roma – Palazzo dello Sport Sold out
- Dom 12 Ott – Italia, Roma – Palazzo dello Sport Sold out
- Mer 22 Ott – Australia, Sydney – Enmore Theatre Sold out
- Ven 24 Ott – Australia, Melbourne – Forum Sold out
- Lun 27 Ott – Giappone, Tokyo – Tokyo Garden Theater
- Mer 29 Ott – Giappone, Osaka – Zepp Osaka Bayside
- Ven 07 Nov – Brasile, San Paolo – Tokio Marine Hall Sold out
- Dom 09 Nov – Cile, Santiago – Teatro Caupolican Sold out
- Mar 11 Nov – Argentina, Buenos Aires – Complejo C Art Media Sold out
- Gio 13 Nov – Colombia, Bogotá – Teatro Royal Center Sold out
- Lun 17 Nov – Messico, Città del Messico – Auditorio BlackBerry Sold out
- Ven 21 Nov – USA, Seattle – Paramount Theatre
- Dom 23 Nov – USA, San Francisco – The Masonic
- Mar 25 Nov – USA, Los Angeles – The Wiltern Sold out
- Sab 29 Nov – USA, Chicago – The Riviera Theatre
- Dom 30 Nov – USA, Detroit – The Fillmore Detroit
- Mar 02 Dic – Canada, Toronto – Coca-Cola Coliseum
- Gio 04 Dic – Canada, Montreal – MTELUS Sold out
- Sab 06 Dic – USA, Philadelphia – The Fillmore Philadelphia
- Lun 08 Dic – USA, New York – Brooklyn Paramount Sold out
- Mar 09 Dic – USA, New York – Brooklyn Paramount
- Mar 16 Dic – USA, Washington DC – The Fillmore Silver Spring