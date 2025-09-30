Pinguini Tattici Nucleari, esce il video del nuovo singolo ‘Amaro’

Disponibile da oggi il videoclip di ‘Amaro’ (Epic\Sony Music Italy), il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, estratto dall’album “Hello World’ e in radio da venerdì 26 settembre. Il video ha visto la partecipazione di centinaia di fan: il racconto vivido e toccante di un rito collettivo in cui cantare, abbracciarsi e piangere insieme, esprimere emozioni profonde e liberarsi da ricordi dolorosi. Guidati da un megafono, a gran voce, con in mano le proprie tazzine di caffé, centinaia di persone cantano, si stringono e affidano a una cartolina i propri ricordi “amari”, per rispedirli al passato. I Pinguini Tattici Nucleari hanno trasformato cosi in immagini uno dei brani piú amati ed ascoltati – con oltre 25 milioni di ascolti – dell’ultimo disco, che racconta la fine di un amore, e hanno condiviso con i propri fan un’esperienza nuova e reale.

Dopo il successo dei brani ‘Romantico ma muori’, ‘Islanda’ e ‘Bottiglie Vuote ‘feat. Max Pezzali, la band bergamasca presenta il video di uno dei brani più intensi e amati dell’ultimo lavoro, protagonista dell’ultimoe Tour negli Stadi: 9 tappe tutte sold out che hanno reso indimenticabile l’estate 2025.

Chi sono i Pinguini Tattici Nucleari

È Riccardo Zanotti, classe 1994, il volto, la voce (nonché compositore e autore) del progetto Pinguini Tattici Nucleari, accompagnato in questa avventura dagli inseparabili Elio Biffi (tastiere), Nicola Buttafuoco (chitarra), Matteo Locati (batteria), Simone Pagani (basso) e Lorenzo Pasini (chitarra). Dopo alcuni dischi autoprodotti, “Il re è nudo” del 2014, seguito nel 2015 da “Diamo un calcio all’Aldilà” e da “Gioventù Brucata” nel 2017, dallo Sziget Festival di Budapest e da svariati chilometri stretti su un Ducato in affitto, il 2019 è l’anno della svolta: il 5 aprile esce per Sony Music il quarto album, “Fuori dall’hype” (cinque volte Platino) che supera, solo nel 2019, i 70 milioni di streaming complessivi. Il primo tour primaverile nei club parte all’insegna dei sold out, e l’estate non è da meno: la band raggiunge oltre sessantamila presenze totali. Nello stesso anno partecipano al disco “Faber Nostrum” ed esce “Pinguini Tattici Nucleari a fumetti”, un fumetto dedicato alla band edito da Beccogiallo Editore, best seller su Amazon. Nel 2020 la band ottiene il terzo posto alla 70sima edizione del Festival di Sanremo con “Ringo Starr” (certificato quadruplo Platino), interamente scritto e composto da Zanotti. La canzone è contenuta in “Fuori dall’Hype Ringo Starr”, il repack uscito a poche ore dal podio. A dicembre dello stesso anno esce l’EP “Ahia!” (certificato sei volte Platino), che contiene i singoli “Pastello Bianco” (otto volte Platino), “Scrivile scemo” (cinque volte Platino) e “Scooby Doo” (quadruplo Platino). Il 2022 inizia con la loro partecipazione come ospiti al Festival di Sanremo e prosegue con l’en plein di sold out per il “Dove Eravamo Rimasti Tour”, che ha visto 300mila presenze, accompagnato dal singolo “Giovani Wannabe”, certificato sette volte Platino e in vetta a tutte le classifiche per oltre 15 settimane e seguito da “Ricordi” (cinque volte Platino).

Dalle cantine agli stadi passando per Sanremo

Lo Stadio Meazza di San Siro raggiunge il tutto esaurito in meno di 12 ore dall’apertura delle prevendite, l’Olimpico di Roma registra il sold out in tre giorni. I Pinguini Tattici Nucleari vincono gli MTV European Music Awards 2022 come Best Italian Act. Esce il 2 dicembre dello stesso anno “Fake News”, il nuovo album (cinque volte Platino), seguito nel 2023 dai singoli “Coca zero” (Doppio Disco di Platino), che ha conquistato il primo posto della classifica radio, e “Rubami la notte”, ai vertici di tutte le classifiche e già certificato quadruplo Disco di Platino. Nell’estate 2023 sono protagonisti di un tour di undici date negli stadi, anticipato da tre appuntamenti internazionali a Lake Placid (New York) per le Universiadi a gennaio, una data al The London Palladium (Londra) il 10 aprile e una in Islanda a maggio all’Harpa di Reykjavik (IS). Nella primavera 2024 la seconda parte del tour, 33 date sold out nei più importanti palasport italiani. Il tour di ‘Fake News’ prima negli stadi e poi indoor nei palazzetti, si conclude con un milione di biglietti venduti. Nel 2024 tornano con “Romantico ma muori” – la più alta nuova entrata in radio dell’anno, ai vertici di tutte le classifiche e già certificato Disco di Platino – e “Islanda” – che ha debuttato alla #1 posizione della classifica FIMI/Gfk Italia dei singoli più venduti della settimana e già certificato Disco di Platino – singoli che hanno anticipato il disco “Hello World” (6 dicembre 2024) – che ha esordito ai vertici di tutte le classifiche e ha ottenuto la certificazione Platino in meno di un mese e ad oggi è certificato Doppio Disco di Platino – e il tour negli stadi nell’estate 2025.