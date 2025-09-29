Accesso Archivi

Bad Bunny al Super Bowl 2026: sarà il protagonista dell’Halftime

Benito Antonio Martinez Ocasio (aka Bad Bunny) (Foto Evan Agostini/Invision/AP)
LaPresse
Momento d’oro nella carriera del rapper portoricano

Il rapper portoricano Bad Bunny sarà headliner dello show dell’intervallo al Super Bowl 2026, in programma al Levi’s stadium di Santa Clara (California) il prossimo 8 febbraio.

L’annuncio è arrivato da Nfl, Apple music e Roc Nation. Bad Bunny sta vivendo un momento d’oro nella sua carriera: è tra gli artisti più ascoltati in streaming ed è il favoritissimo ai Latin Grammy di novembre.

“Quello che provo va oltre me stesso”, ha commentato. “È per coloro che sono venuti prima di me e hanno corso innumerevoli metri per permettermi di entrare e segnare un touchdown”, ha detto con un chiaro riferimento al Football Americano. “È per la mia gente, la mia cultura e la nostra storia. Ve y dile a tua nonna, che saremo l’Halftime show del Super Bowl”.

