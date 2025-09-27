Fabri Fibra, il 30 settembre e l’1 ottobre il doppio show al Forum

Manca poco all’arrivo di Fabri Fibra all’Unipol Forum di Assago (Milano), due show che segnano il debutto per il rapper di Senigallia nel palazzetto milanese, due eventi di puro rap italiano con una lunga scaletta che ripercorrerà oltre ai brani dell’ultimo disco ‘Mentre Los Angeles brucia’ anche i successi che hanno segnato la sua ventennale carriera. Con l’artista marchigiano sul palco amici e colleghi pronti a festeggiare uno dei pilastri del genere che più di altri ha segnato con la sua musica la scena rap del nostro paese. Queste due date (30 settembre già sold out e 1° ottobre) chiudono il tour estivo che ha portato Fibra in giro per tutta Italia superando quota 100mila biglietti venduti. I Biglietti per la data del 1° ottobre sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali.

A novembre il tour nei club

Fibra riprenderà la strada a novembre con sei date speciali nei principali club del nostro paese.

Biglietti disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali.

Questo il calendario del tour prodotto e organizzato da Friends and Partners:

18 novembre FIRENZE Cartiere Carrara

2 dicembre TORINO Concordia

3 dicembre BOLOGNA Estragon

9 dicembre PADOVA Geox

13 dicembre BRESCIA Dis_play

18 dicembre ROMA Atlantico

In scaletta i successi e i brani di ‘Mentre Los Angeles brucia’

I live sono l’occasione per riascoltare dal vivo tutti i suoi successi e alcuni dei brani del nuovo album ‘Mentre Los Angeles brucia’ , certificato Oro che ha collezionato un lungo elenco di recensioni che lo inseriscono tra i migliori dischi dell’anno. L’album contiene il nuovo singolo ‘Milano Baby’ con Joan Thiele, una ballad tra i brani più programmati dalle radio italiane e i precedenti ‘Che Gusto c’è’ con Tredici Pietro e ‘Stupidi’ con Papa V e Nerissima Serpe. Oltre Tredici Pietro, Joan Thiele, Papa V e Nerissima Serpe, nel disco sono presenti anche, Gaia, Massimo Pericolo e Noyz Narcos.

L’album si apre con un cameo importante: Francesco Guccini, con uno dei brani più importanti della sua storia, “L’avvelenata” che Fibra utilizza per raccontare “il dramma dell’artista e la continua lotta tra l’urgenza di dire qualcosa e la paura di essere sostituiti velocemente”. Nel disco anche la voce di un altro cantautore tra i più amati anche oltralpe, Andrea Laszlo De Simone, che Fibra ha campionato utilizzando il suo brano ‘Vivo’, per raccontare nella traccia che prende lo stesso titolo “la grande voglia di andare avanti anche in situazioni difficili”.

Chi è Fabri Fibra

In più di vent’anni di carriera abri Fibra ha contribuito prima a creare e poi a consolidare la scena rap facendo diventare questo genere musicale il più importante del panorama musicale italiano degli ultimi anni.

Dal primo album ‘Turbe Giovanili’ del 2002, passando per il classico ‘Mr. Simpatia’, nonché il rivoluzionario disco d’esordio in major ‘Tradimento’, fino all’ultimo lavoro ‘Caos’ (certificato doppio platino), Fibra ha dimostrato in oltre 20 anni di carriera e 10 album (di cui ha curato da direttore artistico ogni aspetto) come tecnica e contenuti possano viaggiare di pari passo facendo diventare il rap il nuovo cantautorato, un genere in grado di conquistare tutte le classifiche e allo stesso tempo di farsi portavoce di una realtà sociale fortemente italiana, complessa e spesso incompresa.

Dopo il successo della prima serie Netflix ‘Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia’, la competizione rap che ha visto Fabri Fibra giudice insieme a Geolier e Rose Villain, Fibra è stato nuovamente protagonista della seconda serie già disponibile nei 190 paesi in cui il servizio è disponibile.