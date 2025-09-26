E’ morto Christian, addio a uno dei cantanti simbolo degli anni ’80

È morto all’età di 82 anni al Policlinico di Milano il cantante Christian, che negli anni Ottanta fu definito la risposta italiana a Julio Iglesias e che in quella decade fu uno dei protagonisti del Festival di Sanremo. Nato a Palermo l’8 settembre 1943, Gaetano Cristiano Vincenzo Rossi, questo il suo nome all’anagrafe, ha avuto una lunga carriera con milioni di dischi venduti. Fu Mina, all’inizio della sua carriera, a suggerirgli il nome d’arte Christian, per renderlo più internazionale. Vinse il concorso Voci Nuove di Milano con il suo primo contratto discografico, poi il Festivalbar 1970 nella sezione giovani con il brano ‘Firmamento’. Negli anni Settanta è protagonista a teatro come attore e cantate di musical, fotoromanzi e cinema. Ha lavorato con Mariangela Melato, Renzo Arbore e Roberto Benigni.

‘Cara’ il suo grande successo

Ha cantato per papa Giovanni Paolo II. Nel 1982 arriva il brano ‘Daniela’, che insieme a ‘Cara’ del 1984, rimarrà uno dei suoi più grandi successi. Ha partecipato a sei edizioni del Festival di Sanremo: 1982, 1983, 1984, 1985, 1987 e 1990 senza però riuscire mai a vincere (miglior piazzamento il terzo posto di ‘Cara’ nel 1984). Per lui hanno scritto testi Lauzi, Mogol, Malgioglio. Nel 1986 sposò l’ex showgirl Dora Moroni, la cui carriera era stata interrotta da un brutto incidente d’auto.