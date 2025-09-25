Una Nessuna Centomila 2025 a Napoli: i cantanti al concerto evento

Va in scena oggi, 25 settembre 2025, in Piazza del Plebiscito a Napoli ‘Una Nessuna Centomila‘, il concerto evento contro la violenza sulle donne che vedrà la partecipazione di tantissimi cantanti e artisti del mondo dello spettacolo italiano.

Giunto alla sua terza edizione il grande show arriva per la prima volta al Sud Italia e sarà trasmesso prossimamente in tv su Canale 5. Sul palco si alterneranno big della musica come Fiorella Mannoia, Elisa, Annalisa ed Elodie, anche con duetti inediti. Tra i personaggi che hanno risposto all’appello quest’anno Francesco Gabbani, Gigi D’Alessio e Rkomi.

L’obiettivo del concerto-evento è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’emergenza femminicidi e dare un sostegno ai centri antiviolenza che supportano le donne vittime di violenza: grazie al pubblico che riempirà Piazza del Plebiscito saranno devoluti 500mila euro a dieci centri individuati dalla Fondazione Una Nessuna Centomila.

L’evento, organizzato e prodotto da Friends & Partners, è realizzato con il sostegno della Regione Campania e di Fondazione Campania dei Festival, ente in house della Regione. In occasione dell’evento, la Fondazione Campania dei Festival, in collaborazione con la Fondazione Una Nessuna Centomila, lancia una masterclass aperta ad associazioni e istituzioni del territorio: una vera chiamata alle arti per mettere al centro il tema della violenza di genere.

I cantanti e i personaggi a Napoli

ANNALISA

ARIETE

BIGMAMA

BRUNORI SAS

COEZ

ELISA

ELODIE

EMMA

ERMAL META

FIORELLA MANNOIA

ANNA FOGLIETTA

FRANCESCA MICHIELIN

FRANCESCO GABBANI

GAIA

GIGI D’ALESSIO

MALIKA AYANE

NOEMI

PAOLA TURCI

RKOMI

ROSE VILLAIN

VERONICA GENTILI

E con la partecipazione amichevole di AMADEUS

Una Nessuna Centomila e Axa Italia lanciano ‘Tok Tok, Chi è?’

Oggi a Napoli è stata presentata la nuova fase dell’impegno congiunto tra Axa Italia e la Fondazione Una Nessuna Centomila. Le due realtà hanno annunciato ‘Tok Tok, Chi è?’, nuovo progetto nazionale di educazione affettiva rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, per promuovere una cultura dell’ascolto, del rispetto e della prevenzione della violenza di genere. Alla conferenza stampa hanno preso parte la Ceo di Axa Italia Chiara Soldano, la Presidente della Fondazione Una Nessuna Centomila Giulia Minoli, le Vicepresidenti Celeste Costantino e Lella Palladino, il Direttore Clienti e Comunicazione Esterna Axa Italia Letizia D’Abbondanza, la Presidente Onoraria della Fondazione Fiorella Mannoia, insieme alle istituzioni locali e alla testimonianza dello street artist Greg Goya. Dopo il successo de “La fatica di essere medie” – progetto che ha coinvolto oltre 1.200 studenti in venti scuole italiane – “Tok Tok, Chi è?”, nasce come nuovo percorso strutturato che punta al cuore della fascia preadolescente, fase della crescita delicata e spesso invisibile, per aprire spazi di parola e confronto su temi come corpo, emozioni, relazioni, identità e socialità. Il progetto prende il nome da un gioco dell’infanzia – bussare a una porta e chiedere “chi è?” – ma si rivolge a chi non è più bambino e non è ancora adulto. Un’età di transizione, segnata da fragilità, domande e cambiamenti, che spesso trova pochi strumenti per esprimersi. “Tok Tok, Chi è?” nasce per colmare questo vuoto, rivolgendosi non solo ai ragazzi e alle ragazze, ma anche a chi li accompagna: insegnanti e famiglie. Con il sostegno di AXA Italia, il progetto toccherà tre scuole italiane – una al Nord, una al Centro e una al Sud – seguendo tre classi per ciascun istituto lungo tutto l’anno scolastico. Il percorso si articolerà in otto incontri da tre ore ciascuno, così distribuiti: un seminario di formazione online per i docenti, un incontro con le famiglie, sei appuntamenti in classe con gli studenti e una giornata conclusiva di restituzione pubblica del lavoro svolto.

Una Nessuna Centomila: come è nata la fondazione

La Fondazione Una Nessuna Centomila, nata in seguito all’omonimo evento live del 2022 a Campovolo, grazie alla volontà delle quattro fondatrici, Fiorella Mannoia (Presidente Onorario), Giulia Minoli (Presidente), Celeste Costantino e Lella Palladino (Vicepresidenti), è la Fondazione italiana dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne. È la prima fondazione nata in Italia per sostenere i Centri Antiviolenza e l’empowerment femminile; per promuovere il cambiamento culturale nella società utilizzando linguaggi artistici come la musica, il teatro, il cinema e per supportare progetti di educazione all’affettività nelle scuole. Per info: www.unanessunacentomila.net.

Una Nessuna Centomila, le edizioni precedenti

Grazie all’evento di Campovolo (Reggio Emilia) del 2022, sono stati raccolti 2.000.000 euro, distribuiti a 7 centri antiviolenza, mentre l’anno scorso, da quanto ricavato con l’evento all’Arena di Verona, sono stati destinati 900.000 euro a 21 centri antiviolenza selezionati dalla Fondazione Una Nessuna Centomila.

Queste le sette artiste protagoniste dell’evento del 2022 a Campovolo: Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini, Laura Pausini. Al loro fianco si sono esibiti Caparezza, Brunori Sas, Diodato, Sottotono, Tommaso Paradiso, Coez ed Eros Ramazzotti.

Questi gli artisti ospiti sul palco delle due serate all’Arena di Verona del 2024: Alessandra Amoroso, Annalisa, Samuele Bersani, Big Mama, Brunori Sas, Elodie, Emma, Niccolò Fabi, Achille Lauro, Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Francesca Michielin, Fabrizio Moro, Mahmood, Noemi, Piero Pelù, Giuliano Sangiorgi, Tananai, Paola Turci, Anna Foglietta e Massimiliano Caiazzo.