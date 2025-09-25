Primavera Sound 2026, ecco la line-up: 150 artisti dai Cure ai Massive Attack

Il Primavera Sound 2026 svela la sua line-up. La 24esima edizione dell’evento in programma al Parc del Fòrum di Barcellona dal 3 al 7 giugno vedrà 150 artisti esibirsi sul palco. Tra i nomi di punta di questa edizione una menzione speciale degli organizzatori è dedicata ai The Cure di Robert Smith “che detiene ancora -spiegano- il record per il concerto più lungo nella storia del Primavera Sound, tra innumerevoli altre pietre miliari musicali, sebbene la sua rilevanza sia stata ricalibrata nel presente grazie al loro album più recente, Songs of a Lost World (2024), celebrato come uno dei loro migliori dischi”. Sul palco del Primavera Sound tornano anche The xx dopo quasi un decennio, mentre sarà la prima volta per i Massive Attack. Inizia il conto alla rovescia anche per i fan dei Gorillaz, guidati come sempre da Damon Albarn, che presentano il loro nuovo album The Mountain. Da segnalare anche la reunion dei My Bloody Valentine.

Dai Cure ai Massive Attack, ecco i big

Questi gli artisti di punta del Primavera Sound 2026:

The Cure

Doja Cat

The xx

Gorillaz

Massive Attack

Addison Rae

My Bloody Valentine

Mac DeMarco

Pinkpantheress

Skrillex

Peggy Gou

Lola Young

Father John Misty

Ethel Cain

Bad Gyal

Big Thief

Wet Leg

Little Simz

Slowdive

Kneecap

Alex G

Dijon Blood Orange

I biglietti, come fare

I biglietti saranno disponibili dal 29 settembre alle ore 11 tramite la Fan Sale alla quale ci si può già iscrivere sul sito web del Primavera Sound.

Dall’uscita della line up del Primavera Sound Barcellona 2026 fino al 28 settembre alle ore 23.59, sul sito web del Primavera Sound sarà disponibile un modulo di registrazione per la Fan Sale, che consentirà ai fan di acquistare un biglietto intero per il festival al prezzo di 295 euro e un pass Vip al prezzo di 545 euro (più spese di prenotazione).

Il 29 settembre, gli utenti registrati riceveranno via email le istruzioni su come accedere alla Fan Sale a partire dalle ore 11. La Fan Sale sarà attiva per 24 ore o fino a esaurimento biglietti.

La vendita generale dei biglietti aprirà il 30 settembre alle ore 11 su Fever al prezzo di 350 euro per i biglietti interi del festival e di 545 euro per i biglietti Vip.

Revolut offre a tutti i suoi clienti uno sconto di 15 euro sul prezzo dei biglietti del Primavera Sound Barcellona 2026.

Vueling offre uno sconto del 10% sui voli di andata e ritorno da/per Barcellona (tra il 15 maggio e il 15 giugno) a chiunque acquisti un biglietto per il Primavera Sound Barcellona 2026 tra il 29 settembre e il 1° ottobre. Lo sconto è valido fino al 31 ottobre.