Fedez scatena la polemica: “Sinner, purosangue italiano con l’accento di Hitler”

La nuova canzone di Fedez ha già fatto discutere ancor prima di uscire. In una storia pubblicata su Instagram, il rapper di Rozzano ha reso noti alcuni estratti del brano in cui ha citato il numero due del mondo del tennis Jannik Sinner, definendolo “purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler“, suscitando un’ondata di reazioni sui social.

Ma il campione altoatesino non è l’unico bersaglio: nel testo si citano anche la segretaria del Pd Elly Schlein, il neo santo Carlo Acutis e il conduttore Stefano De Martino, con battute ironiche e provocatorie su temi di attualità e costume. Fedez fa riferimento anche al recente omicidio dell’attivista americano Charlie Kirk, con versi come: “Hanno sparato a un antiabortista americano, oh tranquilli raga il Papa è ancora in Vaticano!”.

La replica di Fedez: “Non è una critica a Sinner”

Intervistato da Giuseppe Cruciani alla Zanzara a proposito delle polemiche, Fedez ha chiarito: “Non è una critica a Sinner, è più una critica al fanatismo italiano. Non è che ho accostato Sinner a Hitler. Si chiama ironia. E, tra l’altro, non lo conosco e non mi interessa conoscerlo”. Il rapper ha sottolineato come il verso voglia stimolare riflessione e dibattito, più che offendere personalmente il tennista.

Analizzare l’attualità fa parte del rap

Fedez ha spiegato che il testo fa parte di una serie di barre che presenterà dal vivo nelle prossime date: il 19 e 20 settembre sarà al Forum di Assago a Milano. “È compito del rap analizzare l’attualità e quello che ci circonda. Questo è un piccolo verso che canterò”, ha dichiarato.

L’intento è usare la musica come specchio della società italiana, tra politica, sport e costume, un approccio che caratterizza da sempre il rapper.

Ironia sulla questione fiscale di Sinner

Il brano tocca anche la questione della residenza fiscale di Sinner, che vive a Montecarlo. Con sarcasmo, Fedez commenta: “Grandissimo Sinner che sta a Monaco e non paga le tasse qua”. In risposta alla battuta, il conduttore Cruciani incalza: “Potessi farlo pure tu, lo faresti”. Fedez replica con ironia: “Numero uno. Ma subito”.