Fedez e Sinner “con l’accento di Hitler”, anche la Germania insorge

E’ bufera su Fedez dopo l’accostamento tra l’accento di Jannik Sinner e quello di Adolf Hitler fatto dal rapper in una storia su Instagram. Le rime della nuova canzone di Fedez hanno suscitato scalpore anche in Germania. “Il numero due della classifica mondiale di tennis Jannik Sinner viene deriso da un controverso rapper italiano per il suo accento tedesco”, scrive l’agenzia Dpa, spiegando che “in una nuova canzone del rapper italiano Fedez si dice del ventiquattrenne originario dell’Alto Adige: ‘L’Italia ha un nuovo idolo che si chiama Jannik Sinner. Italiano purosangue con un accento come quello di Adolf Hitler’”. Il tennista, ricorda la Dpa, “è cresciuto a Sesto in Alto Adige. Nella regione più settentrionale d’Italia, la maggior parte della popolazione locale parla sia tedesco che italiano”.

Le reazioni del popolo del web in Germania: “Vergognati”

L’agenzia di stampa tedesca spiega poi come la nuova canzone che il rapper ha pubblicato in anteprima su Internet abbia suscitato numerosi commenti negativi. “Vergognati. Cosa ti è passato per la testa quando hai scritto una cosa del genere?”. “Come cantante hai fallito, per me sei morto” o “Una volta eri una star, perché hai bisogno di fare una cosa del genere?”, sono alcuni commenti riportati dalla Dpa, che sottolinea come Sinner non abbia rilasciato alcuna dichiarazione. “Fedez, il cui vero nome è Federico Leonardo Lucia, ha riscosso grande successo in Italia alcuni anni fa con canzoni come ‘Prima di ogni cosa’. Nel frattempo si è sposato con la famosa influencer Chiara Ferragni, dalla quale ha avuto due figli. La coppia di celebrità è stata spesso al centro dell’attenzione dei media grazie anche a una serie di documentari televisivi. Nel frattempo i due hanno divorziato. Il rapper è entrato più volte in conflitto con la giustizia. Su Instagram Fedez ha ancora 13,5 milioni di follower”, scrive poi l’agenzia tedesca.

Il Südtiroler Volkspartei: “Accostamento di rara stupidità”

Il caso suscita reazioni anche nel mondo politico. In Alto Adige, è arrivata la dura presa di posizione del Südtiroler Volkspartei: “Quello di Fedez è un accostamento di rara stupidità, offensivo per l’intera minoranza di lingua tedesca in Italia. Pur di avere un po’ di visibilità in vista dei prossimi concerti, si riesumano volgarità da retrobotteghe delle peggiori taverne: mica può esistere un cittadino italiano, figuriamoci un campione, di lingua e cultura tedesca. Per le menti semplici la diversità è sempre un problema”, rimarcano i parlamentari della Svp Julia Unterberger e Manfred Schullian.

Urzì: “Dal rapper miseria intellettuale”

Secondo Alessandro Urzì, deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia del Trentino Alto Adige, “Fedez vive di provocazioni, ma l’ultima, che investe ebrei, sfiora con un sarcasmo di basso profilo l’immagine pura del santo ragazzino Carlo Acutis, banalizza l’omicidio Kirk e infine affonda la brutalità delle parole in Jannik Sinner, accusato di parlare come italiano con l’accento di Hitler, svela la miseria intellettuale del rapper”. “Le parole sono lame taglienti e purtroppo quelle di questa meteora quale è Fedez plasmano le coscienze di molti giovani -prosegue Urzì-. Una parola la dedichiamo a Sinner che parla la sua lingua madre (il tedesco) ma gioca portando sul petto il Tricolore. Accostarlo a Hitler mostra profonda ignoranza verso le minoranze linguistiche che esistono in Italia e che sono un frammento di diversità nell’ampio panorama nazionale, tutelate dalla Costituzione di cui Fedez spesso si riempie la bocca senza conoscerne i contenuti”. Poi conclude: “Forza Sinner, grazie per le gioie che doni all’Italia intera di cui sei figlio profondamente amato. E lo sei ancor più perché la tua madrelingua tedesca non ti ha impedito di sentirti anche profondamente italiano senza farti mai montare la testa, come accade a certi pseudo cantanti destinati presto all’oblio, al contrario dei tuoi traguardi scolpiti nel marmo della storia sportiva italiana e mondiale”.