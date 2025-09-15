Tiziano Ferro torna live, 10 concerti negli stadi nel 2026

Tiziano Ferro tornerà live nei principali stadi italiani nel 2026 con 10 date nelle principali città del nostro paese. Il tour ‘Stadi26’ è prodotto e organizzato da Live Nation, al via il 30 maggio 26 a Lignano allo Stadio Teghil. Previste tappe anche a Milano, Torino, Roma e Napoli.

Quando comprare i biglietti

I biglietti del tour saranno disponibili in anteprima per i membri del fanclub ufficiale a partire dalle ore 11:00 di mercoledì 17 settembre fino alle ore 11:00 di giovedì 18 settembre. La vendita generale sarà aperta dalle ore 12:00 di venerdì 19 settembre su livenation.it/tizianoferro.

Il calendario delle date

30 maggio 2026 LIGNANO – Stadio Teghil

– Stadio Teghil 6 giugno 2026 MILANO – Stadio San Siro

– Stadio San Siro 10 giugno 2026 TORINO – Allianz Stadium

– Allianz Stadium 14 giugno 2026 BOLOGNA – Stadio Dall’Ara

– Stadio Dall’Ara 18 giugno 2026 PADOVA – Stadio Euganeo

– Stadio Euganeo 23 giugno 2026 NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona

– Stadio Diego Armando Maradona 27 giugno 2026 ROMA – Stadio Olimpico

– Stadio Olimpico 3 luglio 2026 ANCONA – Stadio Del Conero

– Stadio Del Conero 8 luglio 2026 BARI – Stadio San Nicola

– Stadio San Nicola 12 luglio 2026 MESSINA – Stadio San Filippo

Il nuovo singolo ‘Cuore Rotto’ già al top in radio

L’annuncio dell’atteso ritorno dal vivo (che esordirà a tre anni di distanza dall’ultimo tour che ha visto Ferro cantare davanti a 570 mila spettatori) arriva dopo la pubblicazione del nuovo singolo di ‘Cuore Rotto’, canzone che ha debuttato lo scorso venerdì in vetta alla classifica dei brani più programmati dalle radio italiane e in altre 4 classifiche Earone. Scritto da Tiziano Ferro e prodotto da Marz, Zef e Marco Sonzini, è disponibile in digitale e in programmazione nelle radio italiane e segna anche il debutto della nuova squadra che accompagna il nuovo viaggio artistico di Ferro. Accanto a lui, infatti, Paola Zukar e la sua Big Picture Management e l’etichetta discografica Sugar Music, collaborazione che si aggiunge al rinnovo editoriale con Sugar Music Publishing.

Chi è Tiziano Ferro

Cantautore, autore e produttore, Tiziano Ferro (nato a Latina il 21 febbraio 1980) ha venduto più di venti milioni di dischi nel mondo. A dare il via alla sua ventennale carriera è stato il singolo “Xdono” (che ottenne il terzo posto nella classifica dei singoli più venduti in Europa nel 2002) seguito dal primo album “Rosso relativo” che con oltre due milioni e mezzo di copie vendute nel mondo è uno dei dischi italiani più venduti della storia. Ad oggi ha all’attivo 9 album e una raccolta “best of” che lo hanno reso uno dei più influenti e innovativi cantautori italiani contemporanei e uno degli artisti italiani più apprezzati e famosi in Italia e nel mondo.

Oltre che in lingua italiana, Tiziano Ferro canta in inglese, spagnolo, portoghese e francese e nel corso della sua carriera ha più volte collaborato con importanti artisti della scena musicale italiana e mondiale. In oltre 20 anni di carriera ha ottenuto numerosi premi, candidature e riconoscimenti tra i più importanti a livello nazionale e internazionale ed è membro votante della giuria dei Grammy Award.