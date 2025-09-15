Accesso Archivi

lunedì 15 settembre 2025

Tiziano Ferro torna live, 10 concerti negli stadi nel 2026

Ph Andrea Bianchera
LaPresse
LaPresse

Il cantautore di Latina annuncia il tour: il nuovo singolo vola già in radio

Tiziano Ferro tornerà live nei principali stadi italiani nel 2026 con 10 date nelle principali città del nostro paese. Il tour ‘Stadi26’ è prodotto e organizzato da Live Nation, al via il 30 maggio 26 a Lignano allo Stadio Teghil. Previste tappe anche a Milano, Torino, Roma e Napoli.

Quando comprare i biglietti

I biglietti del tour saranno disponibili in anteprima per i membri del fanclub ufficiale a partire dalle ore 11:00 di mercoledì 17 settembre fino alle ore 11:00 di giovedì 18 settembre. La vendita generale sarà aperta dalle ore 12:00 di venerdì 19 settembre su livenation.it/tizianoferro.

Il calendario delle date

  • 30 maggio 2026          LIGNANO – Stadio Teghil
  • 6 giugno 2026             MILANO – Stadio San Siro
  • 10 giugno 2026           TORINO – Allianz Stadium
  • 14 giugno 2026           BOLOGNA – Stadio Dall’Ara
  • 18 giugno 2026           PADOVA – Stadio Euganeo
  • 23 giugno 2026           NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona
  • 27 giugno 2026           ROMA – Stadio Olimpico
  • 3 luglio 2026               ANCONA – Stadio Del Conero
  • 8 luglio 2026               BARI – Stadio San Nicola
  • 12 luglio 2026             MESSINA – Stadio San Filippo
Il nuovo singolo ‘Cuore Rotto’ già al top in radio

L’annuncio dell’atteso ritorno dal vivo (che esordirà a tre anni di distanza dall’ultimo tour che ha visto Ferro cantare davanti a 570 mila spettatori) arriva dopo la pubblicazione del nuovo singolo di ‘Cuore Rotto’, canzone che ha debuttato lo scorso venerdì in vetta alla classifica dei brani più programmati dalle radio italiane e in altre 4 classifiche Earone. Scritto da Tiziano Ferro e prodotto da Marz, Zef e Marco Sonzini, è disponibile in digitale e in programmazione nelle radio italiane e segna anche il debutto della nuova squadra che accompagna il nuovo viaggio artistico di Ferro. Accanto a lui, infatti, Paola Zukar e la sua Big Picture Management e l’etichetta discografica Sugar Music, collaborazione che si aggiunge al rinnovo editoriale con Sugar Music Publishing.

Chi è Tiziano Ferro

Cantautore, autore e produttore, Tiziano Ferro (nato a Latina il 21 febbraio 1980) ha venduto più di venti milioni di dischi nel mondo. A dare il via alla sua ventennale carriera è stato il singolo “Xdono” (che ottenne il terzo posto nella classifica dei singoli più venduti in Europa nel 2002) seguito dal primo album “Rosso relativo” che con oltre due milioni e mezzo di copie vendute nel mondo è uno dei dischi italiani più venduti della storia. Ad oggi ha all’attivo 9 album e una raccolta “best of” che lo hanno reso uno dei più influenti e innovativi cantautori italiani contemporanei e uno degli artisti italiani più apprezzati e famosi in Italia e nel mondo.

Oltre che in lingua italiana, Tiziano Ferro canta in inglese, spagnolo, portoghese e francese e nel corso della sua carriera ha più volte collaborato con importanti artisti della scena musicale italiana e mondiale. In oltre 20 anni di carriera ha ottenuto numerosi premi, candidature e riconoscimenti tra i più importanti a livello nazionale e internazionale ed è membro votante della giuria dei Grammy Award.

